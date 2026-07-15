盤後速報 - 環球晶(6488)次交易(16)日除息5.7元，參考價1474.3元
鉅亨網新聞中心
環球晶(6488-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.7元。
首日參考價為1474.3元，相較今日收盤價1480.00元，息值合計為5.7元，股息殖利率0.39%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/16
|1480.00
|5.7
|0.39%
|0.0
|2025/12/31
|413.0
|2.0
|0.48%
|0.0
|2025/07/16
|310.0
|6.0
|1.94%
|0.0
|2025/01/10
|369.0
|5.0
|1.36%
|0.0
|2024/07/18
|576.0
|11.0
|1.91%
|0.0
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