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盤後速報 - 環球晶(6488)次交易(16)日除息5.7元，參考價1474.3元

鉅亨網新聞中心

環球晶(6488-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.7元。

首日參考價為1474.3元，相較今日收盤價1480.00元，息值合計為5.7元，股息殖利率0.39%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/16 1480.00 5.7 0.39% 0.0
2025/12/31 413.0 2.0 0.48% 0.0
2025/07/16 310.0 6.0 1.94% 0.0
2025/01/10 369.0 5.0 1.36% 0.0
2024/07/18 576.0 11.0 1.91% 0.0


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