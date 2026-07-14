鉅亨網記者魏志豪 台北
台股今 (14) 日開低後，一度下探至 43,654 點，跌幅高達 1,726 點，一舉摜破 4 萬 5、4 萬 4 兩道關卡，回測季線，創下一個多月來低點，高價股成為重災區之一，有多達 11 檔個股在盤中觸及跌停板，包括旺矽 (6223-TW)、創意 (3443-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、力旺 (3529-TW)、群聯 (8299-TW) 等。
股王信驊 (5274-TW) 從高點 19,880 元至今日低點 12,200 元，跌幅已經高達 39%，創下三個月來新低點，市值也降至 5,400 億元左右；測試介面族群包括旺矽、穎崴 (6515-TW)、精測 (6510-TW) 以及漢測 (7856-TW) 跌幅都一度超過半根，雍智科技 (6683-TW) 更深鎖跌停板。
其他如聯亞 (3081-TW)、台燿 (6274-TW)、富世達 (6805-TW)、竑騰 (7751-TW)、高力 (8996-TW) 都觸及跌停板，族群賣壓相當沉重。
不過，午盤過後，台股跌幅逐步收斂，相當個股也出現反彈，環球晶 (6488-TW) 甚至翻紅，終場收漲 2%，祥碩 (5269-TW)、南電 (8046-TW) 也同步收漲。
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