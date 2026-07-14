台股今 (14) 日開低後，一度下探至 43,654 點，跌幅高達 1,726 點，一舉摜破 4 萬 5、4 萬 4 兩道關卡，回測季線，創下一個多月來低點，高價股成為重災區之一，有多達 11 檔個股在盤中觸及跌停板，包括旺矽 (6223-TW)、創意 (3443-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、力旺 (3529-TW)、群聯 (8299-TW) 等。