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盤後速報 - 大台北(9908)次交易(15)日除息1.2元，參考價28.7元

鉅亨網新聞中心

大台北(9908-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

首日參考價為28.7元，相較今日收盤價29.90元，息值合計為1.2元，股息殖利率4.01%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/15 29.90 1.2 4.01% 0.0
2025/07/30 31.25 1.2 3.84% 0.0
2024/07/29 32.7 1.2 3.67% 0.0
2023/07/27 33.55 1.1 3.28% 0.0
2022/07/29 33.85 1.1 3.25% 0.0


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