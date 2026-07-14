盤後速報 - 大台北(9908)次交易(15)日除息1.2元，參考價28.7元
鉅亨網新聞中心
大台北(9908-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
首日參考價為28.7元，相較今日收盤價29.90元，息值合計為1.2元，股息殖利率4.01%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/15
|29.90
|1.2
|4.01%
|0.0
|2025/07/30
|31.25
|1.2
|3.84%
|0.0
|2024/07/29
|32.7
|1.2
|3.67%
|0.0
|2023/07/27
|33.55
|1.1
|3.28%
|0.0
|2022/07/29
|33.85
|1.1
|3.25%
|0.0
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