盤後速報 - 主動安聯台灣高息(00984A)次交易(16)日除息0.42元，參考價15.89元
鉅亨網新聞中心
主動安聯台灣高息(00984A-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.42元。
首日參考價為15.89元，相較今日收盤價16.30元，息值合計為0.42元，股息殖利率2.55%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/16
|16.30
|0.415
|2.55%
|0.0
|2026/04/20
|14.14
|0.268
|1.9%
|0.0
|2026/01/19
|12.01
|0.168
|1.4%
|0.0
|2025/10/20
|10.6
|0.21
|1.98%
|0.0
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