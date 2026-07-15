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盤後速報 - 主動安聯台灣高息(00984A)次交易(16)日除息0.42元，參考價15.89元

鉅亨網新聞中心

主動安聯台灣高息(00984A-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.42元。

首日參考價為15.89元，相較今日收盤價16.30元，息值合計為0.42元，股息殖利率2.55%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/16 16.30 0.415 2.55% 0.0
2026/04/20 14.14 0.268 1.9% 0.0
2026/01/19 12.01 0.168 1.4% 0.0
2025/10/20 10.6 0.21 1.98% 0.0


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