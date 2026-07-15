鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-07-15 17:00

昇達科 (3491-TW) 今 (15) 日召開重大訊息說明記者會，董事會決議以不超過 17 億元，收購巨頻科技 51% 股權，將有助於強化公司在低軌衛星、毫米波通訊市場之產品組合、技術能力及客戶廣度，預計 8 月完成交割。

巨頻主要從事高頻高速互連產品之專業開發製造，產品涵蓋 RF / 微波 / 毫米波連接方案、高速訊號模組等，廣泛應用於資料中心高速傳輸、航太 / 衛星、行動通訊、半導體等領域。

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根據昇達科公告，巨頻科技股東包含信邦 (3023-TW)、美國射頻 (RF) 與微波連接器製造商 Delta Electronics Mfg. Corp.，以及瑜美投資、王將投資等共 51 名股東 / 非關係人，收購完成後，巨頻科技將成為昇達科子公司。

昇達科表示，本次投資配合中長期發展策略，提升整體營運韌性與成長動能，未來將以穩健審慎方式推動雙方資源整合，並持續關注客戶服務、營運效率、人才留任、內控制度及財務管理等事項，以確保投資效益逐步落實。