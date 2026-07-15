寰聖國際7/21登興櫃 訂單看到2027年

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-07-15 15:47

寰聖國際 (7936-TW) 將於 7 月 21 日正式登錄興櫃，今 (15) 日舉辦興櫃前法說會，董事長孫正強表示，目前在手訂單及洽談中的專案，涵蓋工商業儲能設備、半導體廠 UPS 電池模組及低速電動載具電池模組等領域，接單能見度已延伸至 2027 年。

寰聖國際今舉辦興櫃前法說會。(圖：寰聖國際提供)

寰聖國際成立於 2011 年，實收資本額新台幣 3.6 億元，主要業務為鋰鐵電池 (LiFePO4) 模組設計與製造，儲能系統整合及能源應用解決方案，產品應用涵蓋半導體晶片廠等級 UPS 不斷電系統、工商儲能系統及低速電動載具等領域。

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相較其他電池技術，鋰鐵電池具備高安全性、長循環壽命、優異熱穩定性及高成本效益等優勢，已逐步成為全球儲能及動力電池市場主流技術之一。公司已成功切入半導體廠 UPS 不斷電系統、機場地勤設備、堆高機、AGV/AMR、高爾夫球車及車用啟動電池等應用市場，並持續深化與既有客戶合作關係。

受惠全球能源轉型及電力韌性需求增溫，寰聖國際近年營運規模穩健成長，公司 2025 年度合併營收達新台幣 2.26 億元，較前一年度大幅成長 140%，創下近年營收新高。

寰聖國際持續推動市場拓展，擴大市場滲透率，今年前 5 月累計營收達 1.46 億元，較去年同期大幅成長 143%。目前在手訂單及洽談中的專案，涵蓋工商業儲能設備、半導體廠 UPS 電池模組及低速電動載具電池模組等領域，接單能見度已延伸至 2027 年。

董事長孫正強表示，全球淨零碳排政策推進，以及 AI 與高科技產業快速發展，電力穩定與能源調度需求持續攀升，加上再生能源滲透率提升，帶動儲能產業進入快速成長階段。寰聖國際多年來持續深耕鋰鐵電池應用與系統整合技術，已建立從電池模組設計、製造組裝到電池管理系統 (BMS) 整合的完整能力，未來將持續掌握能源轉型趨勢所帶來的龐大商機。

展望未來，寰聖將持續聚焦「低速電動載具」、「中小型工商儲能」及「UPS 備援電力」三大核心事業，透過技術整合能力與客製化服務優勢，提升高附加價值產品比重，並積極拓展國內外市場版圖。