鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-25 14:55

鋰電池材料廠立凱 - KY (5227-TW) 今 (25) 日舉行股東會，董事長張聖時表示，美國等市場正迎來儲能電池爆發性成長，加上 AI 資料中心用電需求提升，帶動太陽能搭配儲能方案加速發展，立凱 - KY 也加速推進台灣磷酸鐵前驅體建廠計畫，目標年產能達 10 萬噸，力拚 2028 年轉盈。

AI帶動儲能需求 立凱-KY建10萬噸產能 拚2028年轉盈。(鉅亨網記者魏志豪攝)

立凱 - KY 指出，AI 數據中心面臨缺電問題，解決方案包括重啟核能、搶購燃氣輪機，以及採用太陽能加儲能供電。其中，核能建廠時間長且面臨社區阻力，歐美燃氣輪機價格上漲、交期延長，使太陽能搭配儲能的供電模式更具討論空間。

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特斯拉執行長馬斯克曾指出，美國無須仰賴核能發電，只要使用太陽能板搭配磷酸鐵鋰 (LFP) 儲能電池，即足以供應全美用電需求。若以馬斯克規劃在美國建設年產能 100GW 太陽能板供應鏈推估，依照 1 比 3 至 1 比 4 的搭配比例，將衍生 300 至 400GWh 儲能電池需求，每年約需 66 萬至 88 萬噸 LFP 材料。

主要電池廠也持續規劃美國儲能電芯產能。立凱電簡報指出，韓國電池芯廠 LGES 規劃 50GWh、三星 30GWh、SK 3GWh，美國電池芯廠 Ford 規劃 20GWh、Tesla 規劃 10GWh，合計達 113GWh，對應約 25 萬噸 LFP 材料需求。立凱 - KY 客戶端回饋的市場需求則達 30 萬噸，並包含電動車用電池需求。

張聖時表示，立凱 - KY 台灣磷酸鐵廠以年產能 10 萬噸為目標，10 萬噸前驅體可生產 10.3 萬噸 LFP 正極材料，美國對 LFP 材料的市場需求足以消化公司全部產能，公司將透過快速擴產，確保市場地位。

張聖時在股東會後進一步指出，立凱 - KY 將透過在地授權與供應鏈布局，協助歐美客戶建立合規的磷酸鐵鋰電池供應鏈。公司希望「打掉重練」，雖然遷廠作業使營收下降，但虧損將逐步縮小，今年目標快速縮小虧損，並挑戰 2028 年轉虧為盈，重回北美第一大的願景。

立凱 - KY 股東會通過辦理私募，公司近期也辦理 2.8 億元現金增資，主要因應美國大客戶訂單要求。張聖時表示，公司將重新建廠，預計下半年設廠並進駐設備，2027 年 1 月試產、7 月正式交貨，產品主要為 LFP 鋰電池正極材料前驅體，之後將在美國廠進行後段加工。

立凱 - KY 先前公告與北美客戶簽訂 LFP 鋰電池正極材料前驅體供貨協議。據供應鏈消息，立凱電接獲的訂單來自美國電動車暨儲能客戶，屬長期大單，訂單需求量為 2027 年出貨 2.5 萬噸，2028 年、2029 年達 10 萬噸規模。

張聖時表示，台灣廠預計斥資 3 億餘元建廠，2027 年 1 月試產、7 月正式出貨；美國廠則以後段加工為主，將在台灣廠量產後進一步規劃。客戶應用以儲能為主，部分為電動車。