鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-23 15:38

電動車主注意了！經濟部標準檢驗局今（23）日宣布一項重要政策，將從 115 年 7 月 1 日起，新增列檢「30 kW 以下電動車充電設備」、「20 kW 以下電力轉換系統」、「20 kWh 以下放置型鋰儲能裝置」、「1 kWh 以上至 20 kWh 以下儲能用鋰電池組」、「捕蚊拍等 7 種充電式家用電器」及「拼接式軟質發泡地墊」；另增列「汽車用輪胎」能效項目，並修正「卜特蘭水泥」及「木製板材類商品」檢驗規定，以確保消費者使用產品安全。

9 項強制檢驗商品清單：

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電動車相關： 30 kW 以下電動車充電設備

能源轉換與儲存： 20 kW 以下電力轉換系統、20 kWh 以下放置型鋰儲能裝置、1 kWh 以上至 20 kWh 以下儲能用鋰電池組

家用電器： 捕蚊拍等 7 種充電式家用電器

兒童用品： 拼接式軟質發泡地墊

其他： 汽車用輪胎（增列能效項目）、卜特蘭水泥（增列氯離子檢驗項目）、木製板材類商品（修正檢驗標準與方式）

標準局說明，考量「電動車充電設備」、「電力轉換系統」、「放置型鋰儲能裝置」及「儲能用鋰電池組」逐步進入住宅等場域，及電池效能提升並廣泛應用於「捕蚊拍等 7 種充電式家用電器」，爰將該等電器納入強制檢驗範圍，以國際接軌之國家標準進行檢驗，提升絕緣、熱穩定、電磁相容及阻燃等電氣防護能力，確保消費者於各類使用情境下之用電安全；另為守護兒童健康，降低塑化劑、甲醯胺等化學物質接觸風險，亦將「拼接式軟質發泡地墊」納入強制檢驗範圍 。

115 年 7 月 1 日起，該等商品須完成檢驗程序及符合檢驗規定，始得進入市場銷售。

在全球減碳目標下，為確保「汽車用輪胎」之節能表現及行車舒適，增加慣性滑行噪音、濕地抓地力及滾動阻力等能源效率項目；另外在推動水泥業廢棄物再利用、實踐循環經濟的同時，增列「卜特蘭水泥」氯離子檢驗項目，確保替代原料之導入不影響水泥穩定性；此外，為進一步提升檢驗效率，修正「木製板材類」商品檢驗標準及方式 。

為維護消費者權益及安全，標準局將持續蒐集新興產品之安全性等資訊，針對有安全疑慮之商品納入檢驗範圍，並滾動式檢討檢驗規定。同時呼籲廠商應依規定落實商品安全及標示正確性，以保障消費者權益。此外，提醒消費者選購相關商品時，應購買有貼附「商品檢驗標識」之商品，並由原廠指定之合格電器承裝業者評估安裝相關電器設備。