鉅亨網新聞中心 2026-07-16 06:00

中國國家統計局副局長毛盛勇周三 (15 日) 表示，受惠於政策成效逐步顯現，房地產市場供需關係已有所改善，市場預期亦隨之回升，顯示房地產市場出現了積極的變化。

中國房市吹暖風 一線城房價連4個月上漲 官方喊回穩。(圖:shutterstock)

這些正面跡象主要體現在四個面向，包含一線城市商品住宅銷售價格連續四個月呈現環比上漲、全國商品房待售面積連續四個月下降、二手房交易活躍度提升，以及房地產市場預期獲得改善 。

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數據顯示，自今年 3 月起，一線城市的新建與二手住宅銷售價格環比均連續四個月上漲；與此同時，二、三線城市的銷售價格跌幅亦呈現收窄趨勢，部分城市甚至出現持平或止跌轉穩的跡象 。

隨著去庫存政策持續發力，截至 6 月底，全國商品房待售面積較去年同期下降 0.9%，且已連續四個月遞減 。

房地產市場的交易結構也在發生深刻變化，傳統以新房為主的格局正轉向新房與二手房並舉，二手房交易現已成為住宅市場的重要組成部分 。

官方數據顯示，目前二手房交易面積已與新房相當，上半年二手房網簽面積年增 10.2%，且近三個月新房與二手房交易總量均呈現正成長 。

此外，市場預期亦顯著好轉。針對 70 個大中城市的調查顯示，6 月份有超過六成（63.1%）的房地產從業人員預期未來半年房價將保持穩定或上漲，該比例已連續四個月維持在 60% 以上，相較於去年的低點回升了 20 個百分點 。