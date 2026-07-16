鉅亨網新聞中心 2026-07-16 16:10

在全球人工智慧競賽日趨白熱化之際，除了閉源大模型的算力對決，開源模型戰場也正快速改寫產業版圖。全球最大開源 AI 模型平台 Hugging Face 最新數據顯示，中國開源模型在平台的月度與整體下載量占比已達 41%，首度超越美國，躍居全球開源生態主力。這項數據近日再由 Hugging Face 執行長 Clem Delangue 引述，引發科技圈與社群廣泛關注。

Hugging Face 作為全球開發者與研究人員的樞紐，目前託管著近 300 萬個公開模型與 100 萬個公開資料集，平均每七秒鐘就有一個新程式碼庫在此誕生。隨著開源生態的蓬勃發展，全球一半以上的財富 500 強企業已開始在該平台上部署私有或開源模型。

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值得注意的是，中國開源力量的崛起不僅限於下載量數據，在 AI 模型呼叫平台 OpenRouter 的排行榜中，這一趨勢同樣顯著。

目前，OpenRouter 上最受歡迎的前六大模型，全數由中國機構研發，包括騰訊、小米、DeepSeek、MiniMax 及智譜等。

相較之下，原本長期領先的美國機構 Anthropic，其 Claude Opus 4.7 模型目前僅排名第七，顯示出市場對於中國開源模型的高度認可與接納。

技術性能縮短差距 高性能模型成市場新寵

中國開源模型的崛起並非偶然，而是建立在技術性能的快速迭代之上。

以智譜近期發布的開源模型 GLM-5.2 為例，該模型專為智能體編程（agentic coding）任務打造，在多項基準測試中，其表現已與 Anthropic 最新版本的閉源模型處於同一競爭層級。

隨著 DeepSeek 等多家中國 AI 實驗室陸續釋出性能強大的開源模型，這些工具不再僅是「平價替代品」，而是具備了在複雜場景中與美國頂尖模型一較高下的硬實力。基

礎設施領域的數據也印證了這一點，據 Vercel 平台統計，截至 2026 年 6 月，開源模型已處理該平台近三分之一的 AI 請求，承接了大量基礎設施密集型工作負載，而傳統的閉源模型則逐漸退守至極高成本的高端領域。

企業決策關鍵：降低成本與掌握控制權

推動全球企業轉向開源模型的核心邏輯，在於對「控制權」與「成本效應」的追求。隨著美國頂尖 AI 實驗室逐漸將企業服務模式轉向以 token 計量的使用制，昂貴的 API 費用成為企業沉重的負擔。

Delangue 對此曾分析，科技企業與開發者正意識到，核心能力不應外包給無法控管的「黑盒 API」。

相比之下，開源模型允許企業在自有基礎設施上託管並進行微調，不僅極大降低了維護成本，更確保了資料運作的安全性與自主性。

許多歐美知名科技公司，包括軟體開發商、工程諮詢集團乃至物流平台，均開始將低階或重複性高的 AI 任務交付給這些具備成本效益的中國開源模型。

開源作為加速器 重新定義 AI 主導權

對於未來 AI 發展，Delangue 抱持著樂觀與開放的態度，他認為開源是加速全球 AI 進步的關鍵催化劑，若中國能持續保持在開源生態的領先地位，極有可能在未來一兩年內於全球 AI 主導權的競逐中取得顯著優勢。

儘管目前仍有部分業界領袖如 Anthropic 執行長 Dario Amodei 擔憂開放過強模型帶來的控制風險，但開源社群的主流聲音認為，將核心創新鎖在少數幾家機構的門後，並非技術民主化的長久之計。