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在全球人工智慧競賽日趨白熱化之際，除了閉源大模型的算力對決，開源模型戰場也正快速改寫產業版圖。全球最大開源 AI 模型平台 Hugging Face 最新數據顯示，中國開源模型在平台的月度與整體下載量占比已達 41%，首度超越美國，躍居全球開源生態主力。這項數據近日再由 Hugging Face 執行長 Clem Delangue 引述，引發科技圈與社群廣泛關注。
Hugging Face 作為全球開發者與研究人員的樞紐，目前託管著近 300 萬個公開模型與 100 萬個公開資料集，平均每七秒鐘就有一個新程式碼庫在此誕生。隨著開源生態的蓬勃發展，全球一半以上的財富 500 強企業已開始在該平台上部署私有或開源模型。
值得注意的是，中國開源力量的崛起不僅限於下載量數據，在 AI 模型呼叫平台 OpenRouter 的排行榜中，這一趨勢同樣顯著。
目前，OpenRouter 上最受歡迎的前六大模型，全數由中國機構研發，包括騰訊、小米、DeepSeek、MiniMax 及智譜等。
相較之下，原本長期領先的美國機構 Anthropic，其 Claude Opus 4.7 模型目前僅排名第七，顯示出市場對於中國開源模型的高度認可與接納。
技術性能縮短差距 高性能模型成市場新寵
中國開源模型的崛起並非偶然，而是建立在技術性能的快速迭代之上。
以智譜近期發布的開源模型 GLM-5.2 為例，該模型專為智能體編程（agentic coding）任務打造，在多項基準測試中，其表現已與 Anthropic 最新版本的閉源模型處於同一競爭層級。
隨著 DeepSeek 等多家中國 AI 實驗室陸續釋出性能強大的開源模型，這些工具不再僅是「平價替代品」，而是具備了在複雜場景中與美國頂尖模型一較高下的硬實力。基
礎設施領域的數據也印證了這一點，據 Vercel 平台統計，截至 2026 年 6 月，開源模型已處理該平台近三分之一的 AI 請求，承接了大量基礎設施密集型工作負載，而傳統的閉源模型則逐漸退守至極高成本的高端領域。
企業決策關鍵：降低成本與掌握控制權
推動全球企業轉向開源模型的核心邏輯，在於對「控制權」與「成本效應」的追求。隨著美國頂尖 AI 實驗室逐漸將企業服務模式轉向以 token 計量的使用制，昂貴的 API 費用成為企業沉重的負擔。
Delangue 對此曾分析，科技企業與開發者正意識到，核心能力不應外包給無法控管的「黑盒 API」。
相比之下，開源模型允許企業在自有基礎設施上託管並進行微調，不僅極大降低了維護成本，更確保了資料運作的安全性與自主性。
許多歐美知名科技公司，包括軟體開發商、工程諮詢集團乃至物流平台，均開始將低階或重複性高的 AI 任務交付給這些具備成本效益的中國開源模型。
開源作為加速器 重新定義 AI 主導權
對於未來 AI 發展，Delangue 抱持著樂觀與開放的態度，他認為開源是加速全球 AI 進步的關鍵催化劑，若中國能持續保持在開源生態的領先地位，極有可能在未來一兩年內於全球 AI 主導權的競逐中取得顯著優勢。
儘管目前仍有部分業界領袖如 Anthropic 執行長 Dario Amodei 擔憂開放過強模型帶來的控制風險，但開源社群的主流聲音認為，將核心創新鎖在少數幾家機構的門後，並非技術民主化的長久之計。
當前的事實清楚地顯示，中國開源模型已成功從「追隨者」轉變為「定義者」，在未來的 AI 生態體系中，無論美國 proprietary 模型如何進化，中國所供應的開源基礎設施，都已成為全球技術開發不可或缺的基石。
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