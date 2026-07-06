鉅亨網新聞中心 2026-07-06 20:30

一款名為 Deep Code 的第三方開源 AI 程式編寫助手，近日正式被 DeepSeek 官方 API 文檔收錄，引起開發者社群廣泛關注。該工具被視為 DeepSeek 專屬的「Claude Code」，旨在透過深度適配 DeepSeek-V4 系列模型，為開發者提供更高效、流暢的自動化開發體驗。

DeepSeek 生態補強 開源AI程式助手Deep Code上線(圖:shutterstock)

Deep Code 由來自重慶維加動量公司的開發者 qorzj 發佈並維護，自 2026 年 5 月推出首個版本以來，目前已快速迭代至 v0.1.31。

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據報導，該工具提供 終端 CLI 與 VS Code 插件兩種使用入口，開發者只需透過 npm 即可完成安裝並在專案目錄下啟動。其核心功能包含 深度思考模式、推理強度控制、Agent Skills 以及 MCP(模型上下文協議) 集成，後者可讓 AI 連接 GitHub、資料庫及瀏覽器等外部服務。

在實際應用中，Deep Code 強調「連續協作」能力。系統會按專案自動保存會話記錄，構建完整的上下文知識庫，讓 AI 能基於歷史交互資訊提供連貫支持，避免開發者每次重新解釋專案背景。

此外，它具備讀取與修改專案文件、執行 Shell 命令、生成技術文檔等能力，並能將思考過程視覺化，有效降低複雜任務的執行難度。

針對開發安全，Deep Code 內建了細粒度權限控制機制。針對讀寫文件、執行刪除、訪問網路或修改 Git 歷史等高風險行為，用戶可設定放行、拒絕或詢問，確保代碼操作安全性。

此外，該工具在深度適配 DeepSeek 的同時，仍兼容 OpenAI 接口標準，方便已部署其他模型服務的團隊無縫接入。