DeepSeek 生態補強 開源AI程式助手Deep Code上線
鉅亨網新聞中心
一款名為 Deep Code 的第三方開源 AI 程式編寫助手，近日正式被 DeepSeek 官方 API 文檔收錄，引起開發者社群廣泛關注。該工具被視為 DeepSeek 專屬的「Claude Code」，旨在透過深度適配 DeepSeek-V4 系列模型，為開發者提供更高效、流暢的自動化開發體驗。
Deep Code 由來自重慶維加動量公司的開發者 qorzj 發佈並維護，自 2026 年 5 月推出首個版本以來，目前已快速迭代至 v0.1.31。
據報導，該工具提供 終端 CLI 與 VS Code 插件兩種使用入口，開發者只需透過 npm 即可完成安裝並在專案目錄下啟動。其核心功能包含 深度思考模式、推理強度控制、Agent Skills 以及 MCP(模型上下文協議) 集成，後者可讓 AI 連接 GitHub、資料庫及瀏覽器等外部服務。
在實際應用中，Deep Code 強調「連續協作」能力。系統會按專案自動保存會話記錄，構建完整的上下文知識庫，讓 AI 能基於歷史交互資訊提供連貫支持，避免開發者每次重新解釋專案背景。
此外，它具備讀取與修改專案文件、執行 Shell 命令、生成技術文檔等能力，並能將思考過程視覺化，有效降低複雜任務的執行難度。
針對開發安全，Deep Code 內建了細粒度權限控制機制。針對讀寫文件、執行刪除、訪問網路或修改 Git 歷史等高風險行為，用戶可設定放行、拒絕或詢問，確保代碼操作安全性。
此外，該工具在深度適配 DeepSeek 的同時，仍兼容 OpenAI 接口標準，方便已部署其他模型服務的團隊無縫接入。
目前 Deep Code 在 GitHub 已收穫超過 1500 顆星。
延伸閱讀
- GPT-5.6下週登場？OpenAI代碼曝光「三大模型」、價格或比Claude便宜一半
- 受Claude Mythos震撼 梁文鋒自掏200億元人民幣開啟AGI豪賭
- Anthropic調查：約半數Claude用戶稱AI已可承擔過半工作 但「這族群」最悲觀
- 瘋狂招人！DeepSeek：正努力將所有部門規模擴大至少一倍
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告