美軍對伊朗新一輪打擊使中東局勢短期急劇升溫，也讓油價大幅走高，受惠油價大漲激勵，今 (16) 日在大盤震盪之際，塑化族群維持強勢上揚，以台塑化 (6505-TW) 表現最為亮眼，在外資已連 7 買加持下，盤中強勢攻上漲停板，股價也站上 80 元關卡，創近 2 年半以來新高，成交量增至 9.9 萬張。