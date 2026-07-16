鉅亨網記者黃皓宸 台北
美軍對伊朗新一輪打擊使中東局勢短期急劇升溫，也讓油價大幅走高，受惠油價大漲激勵，今 (16) 日在大盤震盪之際，塑化族群維持強勢上揚，以台塑化 (6505-TW) 表現最為亮眼，在外資已連 7 買加持下，盤中強勢攻上漲停板，股價也站上 80 元關卡，創近 2 年半以來新高，成交量增至 9.9 萬張。
受荷姆茲海峽供應中斷風險升高影響，布蘭特原油期貨與美國西德州原油期貨，每桶皆來到 80 美元，創近一個月新高價，也刺激三大石化基本原料乙烯、丁二烯和丙烯近日報價全面上揚，激勵近期相關塑化股上漲。
盤面上，塑化股除了台塑化連 2 日拉上漲停，包括國喬 (1312-TW)、中石化 (1314-TW) 一度漲半根停板，台塑 (1301-TW)、台苯 (1310-TW) 漲逾 4%，華夏 (1305-TW)、台聚 (1304-TW) 也漲逾 2%。
法人表示，台塑化因受惠油價上揚，加上第 3 季煉油開工率可望從原先預期的低檔大幅攀升至 87%，烯烴事業開工率也將受惠供料增加回升至 42%，產銷量有望同步增加。
分析師則表示，由於塑化股價基期較低，外資近期也持續買進布局，投資人應留意油價是否能持續上揚，再度帶動塑化股漲勢，提醒投資人留意追高風險。
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