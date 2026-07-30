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華安子公司與瑞士Medvisis簽署合作備忘錄 共同推動AI開發藥物

鉅亨網記者劉玟妤 台北

華安 (6657-TW) 子公司源華智醫與瑞士藥物開發與銷售公司 Medvisis，簽署合作備忘錄，未來雙方規劃在源華智醫的智慧協奏平台基礎上，將具潛力的候選藥物推向下一階段，一同推動 AI 開發藥物，也為台灣與瑞士生技產業建立新連結。 

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華安子公司與瑞士Medvisis簽署合作備忘錄，共同推動AI開發藥物。(圖：源華智醫提供)

源華智醫指出，Medvisis 熟悉歐洲醫療與醫院系統，藉由源華智醫智慧協奏平台，除可加速源華智醫在歐美國家進行小規模臨床試驗 (IIT) 驗證確效，雙方也可就 Medvisis 熟悉的疾病領域，找出現有歐美已上市藥物的新適應症發現，進而開發新用途快速商化。 


源華智醫進一步提到，由於 Medvisis 熟悉瑞士與歐洲各大藥廠，未來也有助加速源華智醫藥物的授權進度，公司也全面推動研發成果走向高價值智慧財產權 (IP) 布局，為後續國際授權奠定基礎。 

總經理許銀雄指出，智慧協奏平台並非單一的 AI 模型或數據分析工具，而是整合多模態資料與多元 AI 技術的端到端藥物開發流，能從小分子候選探索、新適應症評估，建立具備高延伸性的研發推進架構。未來將持續推動該平台與全球生技製藥產業鏈的深度接軌，開啟 AI 藥物開發的新藍海。 


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華安源華智醫AI新藥生技

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