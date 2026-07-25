鉅亨網新聞中心 2026-07-25 12:20

英特爾 (INTC-US) 公布 2026 年第二季財報後，宣布將 2026 年資本支出由原先約 170 億美元大幅提高至逾 200 億美元，並預告 2027 年將持續增加投資。

高盛 (GS-US) 最新研究報告指出，此舉代表英特爾正全面押注先進製程、先進封裝、AI 伺服器需求及晶圓代工業務的長期成長，正式開啟新一輪大型資本支出周期。不過，高盛仍維持對英特爾「中性」評級及 150 美元目標價，認為短期營運明顯改善，但長期轉型仍有多項挑戰待克服。

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高盛分析師 James Schneider 表示，英特爾第二季財報全面優於預期。公司營收 161 億美元，優於高盛預估 143 億美元及市場一致預估 144 億美元；調整後每股盈餘 (EPS)0.42 美元，幾乎是市場預估 0.22 美元的兩倍；非 GAAP 毛利率 41.8%，高於市場預估 39.2% 及高盛預估 39.3%。

英特爾對第三季展望也優於市場預期。公司預估第三季營收介於 158 億至 168 億美元，中位數 163 億美元，高於高盛預估 147 億美元及市場預估 151 億美元；毛利率預估 42%，優於市場預估 40.3% 及高盛預估 39.5%；調整後每股盈餘預估 0.38 美元，高於市場預估約 0.28 美元。

高盛指出，英特爾本季優於預期並非單一業務帶動，而是三大核心事業同步成長。其中，客戶端運算事業 (Client Computing Group，CCG) 營收 89 億美元，年增 13%；資料中心與 AI(Data Center and AI，DCAI)事業營收 63 億美元，年增 59%，為成長最快的核心業務；Intel Foundry 晶圓代工事業營收 58 億美元，也略優於市場預期。

資料中心與 AI 業務表現尤其亮眼，實際營收約 62.6 億美元，季增 24%、年增 59%，高於高盛預估 56.8 億美元及市場預估 55.9 億美元。英特爾表示，主要受惠於企業通用伺服器需求強勁復甦，以及代理型 AI(Agentic AI) 帶動的新一波運算需求。

整體而言，英特爾第二季營收年增 25%，創下 2011 年以來近 15 年最高單季營收成長率。

獲利能力同步改善。非 GAAP 淨利 22 億美元，較去年同期淨虧損 4 億美元明顯轉盈；毛利率提升至 41.8%，較去年同期增加約 12 個百分點；營業利益率 17.2%，較市場預估高出近 600 個基點。

管理層也透露，公司已與客戶簽訂多項為期數年的 CPU 及 XPU 長期供貨協議。高盛認為，長約有助提高未來營收能見度，也反映 AI 基礎設施需求仍相當強勁。

不過，高盛仍維持中性評級，認為市場真正關注的是英特爾長期轉型是否成功，而非單一季度財報。報告指出，目前投資人仍聚焦四項關鍵，包括 18A 及 14A 先進製程能否如期提升良率與量產、晶圓代工能否取得更多外部客戶、伺服器 CPU 市占率是否穩定，以及龐大資本支出最終能否轉化為獲利及現金流。

高盛指出，英特爾此次將 2026 年資本支出提高至逾 200 億美元，並預告 2027 年將持續擴大投資，意味公司正由晶圓廠建設階段，正式進入設備大量導入階段。預估晶圓前段設備 (Wafer Fab Equipment，WFE) 支出將增加約 40%，反映公司正積極擴充 18A、14A 先進製程及先進封裝產能，以滿足 AI 伺服器與晶圓代工需求。

然而，大幅增加資本支出也將提高財務壓力。高盛預估，英特爾 2026 年淨負債與 EBITDA 比率將由 0.8 倍升至 1.2 倍，自由現金流短期內將受到明顯壓抑，未來投資是否能帶來足夠資本回報，將成為市場關注焦點。

高盛表示，英特爾確實受惠於代理型 AI 帶動的伺服器 CPU 需求，但與超微 (AMD-US)、輝達(NVDA-US) 及博通 (AVGO-US) 相比，後者在 AI 晶片市場仍擁有更高的營收能見度及更佳的風險報酬比，因此維持中性評級。

報告同時指出，英特爾近期在製程技術已有實質進展，包括 18A 製程良率持續提升，18A-P 已進入風險量產階段，14A 製程發展速度甚至優於 18A 同期，加上身為美國本土晶圓代工的重要供應商，先進封裝業務具備一定戰略價值，為公司股價提供長期上行潛力。

不過，高盛提醒，目前 Intel Foundry 營收 58 億美元仍有相當比例來自內部訂單，外部客戶實際貢獻仍有限，未來能否成功吸引更多晶圓代工客戶，仍是公司轉型成敗的最大變數。

此外，高盛認為，英特爾近期股價已大幅上漲，部分利多已提前反映。雖然公司有望持續受惠於代理型 AI 快速發展，成為 AI 基礎設施的重要受惠者之一，但市場仍需要看到更多證據，證明製造轉型及晶圓代工策略能夠真正轉化為長期獲利。