鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)EPS預估上修至13.67元，預估目標價為250.22元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.45元上修至13.67元，其中最高估值16.94元，最低估值2.17元，預估目標價為250.22元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|16.94(16.94)
|15.45
|19.81
|24.06
|最低值
|2.17(2.17)
|5.62
|9.94
|11.58
|平均值
|12.86(12.64)
|9.6
|14.66
|18.24
|中位數
|13.67(13.45)
|9.89
|14.73
|18.4
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|15.81億
|23.43億
|30.13億
|36.85億
|最低值
|12.85億
|17.50億
|20.19億
|24.52億
|平均值
|13.77億
|19.96億
|24.86億
|30.65億
|中位數
|13.68億
|19.87億
|24.59億
|29.81億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-8.27
|-10.93
|-9.24
|-7.06
|-4.24
|營業收入
|919萬
|5,378萬
|2.88億
|3.93億
|8.13億
詳細資訊請看美股內頁：
Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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