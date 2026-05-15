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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)EPS預估上修至13.45元，預估目標價為249.35元

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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.24元上修至13.45元，其中最高估值16.94元，最低估值2.17元，預估目標價為249.35元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值16.94(16.11)15.4519.8124.06
最低值2.17(2.17)5.629.9411.58
平均值12.64(12.35)9.4814.5118.24
中位數13.45(13.24)9.5914.4818.4

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值15.81億23.43億30.13億36.85億
最低值12.85億17.88億21.15億24.52億
平均值13.82億20.14億25.29億30.65億
中位數13.69億20.01億24.75億29.81億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-8.27-10.93-9.24-7.06-4.24
營業收入919萬5,378萬2.88億3.93億8.13億

詳細資訊請看美股內頁：
Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSASND

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Ascendis Pharma A/S - ADR241.0853-1.79%

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