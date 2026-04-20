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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)EPS預估下修至4.09元，預估目標價為252.51元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.38元下修至4.09元，其中最高估值6.16元，最低估值1.07元，預估目標價為252.51元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.16(6.16)17.3220.3224.38
最低值1.07(1.07)5.29.2313.07
平均值3.99(4.2)9.9914.7319.02
中位數4.09(4.38)10.1114.8518.93

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值15.12億24.16億30.13億36.85億
最低值12.74億16.87億20.04億23.17億
平均值13.89億20.14億25.52億31.03億
中位數13.84億20.29億25.47億31.43億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-8.27-10.93-9.24-7.06-4.24
營業收入919萬5,378萬2.88億3.93億8.13億

詳細資訊請看美股內頁：
Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSASND

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