鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)EPS預估下修至4.09元，預估目標價為252.51元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.38元下修至4.09元，其中最高估值6.16元，最低估值1.07元，預估目標價為252.51元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.16(6.16)
|17.32
|20.32
|24.38
|最低值
|1.07(1.07)
|5.2
|9.23
|13.07
|平均值
|3.99(4.2)
|9.99
|14.73
|19.02
|中位數
|4.09(4.38)
|10.11
|14.85
|18.93
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|15.12億
|24.16億
|30.13億
|36.85億
|最低值
|12.74億
|16.87億
|20.04億
|23.17億
|平均值
|13.89億
|20.14億
|25.52億
|31.03億
|中位數
|13.84億
|20.29億
|25.47億
|31.43億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-8.27
|-10.93
|-9.24
|-7.06
|-4.24
|營業收入
|919萬
|5,378萬
|2.88億
|3.93億
|8.13億
詳細資訊請看美股內頁：
Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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