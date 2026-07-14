鉅亨網記者魏志豪 台北
IC 設計業者通寶半導體 (7913-TW) 召開股臨會，完成董事改選，當中，通寶延攬前台積電 (2330-TW)(TSM-US) 中央專案管理處資深處長林俊吉出任獨立董事一職，加上其曾任創意 (3443-TW) 執行副總，可望強化公司治理，並推動 SoC 及 ASIC 的雙引擎成長。
通寶指出，本屆董事會陣容堅強，董事成員除董事長沈軾榮及行銷長潘修玉續任董事外，更延攬來自台積電體系與高通 (QCOM-US) 的資深技術及戰略行銷專家，同時力邀財務、法律專家加入，強化公司治理並共同建構出涵蓋全球戰略、前瞻技術與健全內控的董事會陣容。
獨立董事方面，通寶本次延攬曾任台積電中央專案管理處資深處長林俊吉加入團隊。林俊吉先生過去曾歷任創意電子、精材 (3374-TW)、采鈺 (6789-TW) 等台積電體系核心大廠之總經理與執行長要職，並曾參與國內外多座大型晶圓廠之投資興建，在高階 ASIC 與半導體產業深具指標性實績。
除林俊吉外，獨立董事匯集財務、法律界專家，全面強化公司治理。包括台北市會計師公會公益公關委員會執行長陳年與曾任證券櫃檯買賣中心副組長蔡欣能，兩位獨立董事於資本市場及健全內控方面皆擁有豐富治理經驗；以及具備美國加州執業律師資格的法學專家林美君，全面確保通寶在申請上市過程中，法律合規的最高標準。
董事名單中，通寶半導體同樣展現了極強的全球化擴張意圖。新任董事會成員包含曾任高通 (QCOM-US) 產品行銷資深總監的 Neil Brad Epstein 續任董事，其深厚的半導體全球行銷實務與技術轉化經驗，將與潘修玉行銷長形成戰略互補，合力開拓國際一線大廠市場。
此外，為強化國際資本市場接軌與財務透明度，名單中亦納入具備加拿大特許專業會計師資格、現任 TD Asset Management 副總裁的國際資產管理專家 Danny Hong。其在基礎設施與資產管理領域的資深經驗，將協助通寶深化資本市場布局，奠定穩健的國際財務治理基礎。
通寶半導體近期營運動能強勁，不僅策略收購新加坡設計大廠 Sinchip Technology 插旗先進製程，新一代系統單晶片 QB7 更領先全球，率先將後量子資安防護技術 (PQC) 落地並通過美國國家標準暨技術研究院 (NIST) 驗證。隨著這組橫跨台積電、高通、法律與財會領域的全新董事會陣容就位，通寶半導體將持續全速驅動雙引擎成長，並依既定時程推進 2026 年第四季申請上市計畫。