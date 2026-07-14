鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-07-14 15:06

IC 設計業者通寶半導體 (7913-TW) 召開股臨會，完成董事改選，當中，通寶延攬前台積電 (2330-TW)(TSM-US) 中央專案管理處資深處長林俊吉出任獨立董事一職，加上其曾任創意 (3443-TW) 執行副總，可望強化公司治理，並推動 SoC 及 ASIC 的雙引擎成長。

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除林俊吉外，獨立董事匯集財務、法律界專家，全面強化公司治理。包括台北市會計師公會公益公關委員會執行長陳年與曾任證券櫃檯買賣中心副組長蔡欣能，兩位獨立董事於資本市場及健全內控方面皆擁有豐富治理經驗；以及具備美國加州執業律師資格的法學專家林美君，全面確保通寶在申請上市過程中，法律合規的最高標準。

董事名單中，通寶半導體同樣展現了極強的全球化擴張意圖。新任董事會成員包含曾任高通 (QCOM-US) 產品行銷資深總監的 Neil Brad Epstein 續任董事，其深厚的半導體全球行銷實務與技術轉化經驗，將與潘修玉行銷長形成戰略互補，合力開拓國際一線大廠市場。

此外，為強化國際資本市場接軌與財務透明度，名單中亦納入具備加拿大特許專業會計師資格、現任 TD Asset Management 副總裁的國際資產管理專家 Danny Hong。其在基礎設施與資產管理領域的資深經驗，將協助通寶深化資本市場布局，奠定穩健的國際財務治理基礎。