安謀商務長來台親訪通寶 將針對三領域合作

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-28 19:22

矽智財龍頭安謀 (Arm) 全球執行副總裁暨商務長 Will Abbey 昨 (27) 日親自拜訪通寶半導體台灣總部 (7913-TW)。雙方高層針對邊緣 AI (Edge AI)、實體 AI (Physical AI) 及量子電腦資安架構等前瞻領域，展開全方位戰略交流與深度合作討論。

左至右為通寶董事長沈軾榮、安謀(Arm)全球執行副總裁暨商務長 Will Abbey。(圖：通寶提供)

Will Abbey 受訪時指出， Arm 累計出貨已超過 3,500 億個晶片，其獨特之處在於擁有的平台，以及高效能、低功耗且高效率的架構。如今 Arm 架構已廣泛應用於資料中心、實體 AI 到邊緣 AI，這所有工作的核心推動都是源自於技術。

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Will Abbey 看好，當 Arm 的架構、廣泛的生態系與全球佈局，結合通寶的關鍵基礎技術與核心能力，將形成一個致勝組合。深信這是深具潛力的合作，Arm 將運用自身的技術專業與市場 know-how 與通寶攜手，全力協助通寶拓展更大的國際市場機會。

通寶作為台灣首家獲 Arm 直接投資的 IC 設計公司，其核心技術競爭力是吸引 Arm 投資的重要關鍵。

通寶於 5 月 15 日成功登錄興櫃，象徵公司正式邁向國際資本市場與規模化成長的新階段。Will Abbey 此行除代表 Arm 表達祝賀之意，也聚焦雙方未來的策略合作藍圖。Arm 擁有全球完整的半導體生態系，其將透過全球生態網絡、軟體開發環境賦能、平台整合及戰略合作資源，協助通寶加速拓展國際市場。雙方將持續深化合作，為市場提供更高效率、更具價格競爭力的 SoC 及 ASIC 解決方案，加速智慧終端裝置的效能升級與應用擴展。