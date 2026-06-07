鉅亨網記者魏志豪 台北
通寶半導體 (7913-TW) 宣布斥約新台幣 1.26 億元，向新加坡 Sinchip Technology Pte. Ltd. 之原股東收購 60% 股權，取得經營權，本次交易完成後，Sinchip 將與通寶既有的高整合 SoC 平台形成顯著綜效，大幅提升 ASIC 設計服務實力，進一步強化在 AI、高速運算、光通訊及車用領域的布局，寫下重要里程碑。
通寶公告，此次以每股 19.0476 美元取得 Sinchip 21 萬股，交易總金額約 400 萬美元，約新台幣 1.26 億元。Sinchip 目前淨值為 127.64 元。
通寶長期深耕影像處理、精密動件控制、量子電腦資安架構及高整合 SoC 技術，產品廣泛應用於高階多功能事務機 (MFP)、商用影像設備及相關列印應用市場。近年隨著全球客戶對客製化晶片需求持續增加，公司亦積極拓展 ASIC 設計服務業務，將既有核心技術進一步延伸至更多高附加價值應用領域。
Sinchip 總部位於新加坡，主要提供 IC 邏輯驗證 (Logic Verification)、實體設計 (Physical Design) 及先進製程導入服務，團隊擁有約 130 位專業工程技術人才，亦具備 3/5/7 奈米先進製程專案多年開發經驗，已於高階 ASIC 開發及量產導入領域建立良好實績。
通寶半導體董事長沈軾榮表示，取得 Sinchip 的經營權，是公司推動多元曲線的重要策略布局之一。通寶半導體長期累積的 SoC 平台技術，結合 Sinchip 在先進製程、AI、光通訊與車用等相關晶片開發經驗，將有助於加速拓展 ASIC 設計服務市場，並開拓更多高成長性的新興應用機會。
他進一步表示，通寶半導體身為 Arm 在台唯一投資的半導體設計公司，著眼於 Edge AI、Physical AI、高速資料傳輸及智慧設備市場持續成長，及高整合度 ASIC 的需求同步提升，透過本次策略性收購案，公司將進一步強化客製化晶片開發能力，擴大服務範疇與市場覆蓋率，為未來營運成長增添新動能。
交易完成後，通寶半導體將成為橫跨台灣、日本、美國、新加坡及越南的研發與技術服務網絡，進一步強化全球人才布局與跨區域專案執行能力，提升國際市場競爭力。未來，公司將持續透過技術創新、策略合作及國際化布局，朝向具國際競爭力的 SoC 設計與 ASIC 全面解決方案供應商目標邁進。
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