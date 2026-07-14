〈亞洲生技大展〉新穎生醫秀旗艦產品科研成果 展前吸引國際一線藥廠與CRO預約洽談

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-14 12:25

新穎生醫 (6810-TW) 將於今年亞洲生技大會展示「遠腎佳 DNlite」在全球糖尿病腎病變 (DKD) 市場的科研創新與臨床應用。同時，也安排多場 1 對 1 商務洽談，並透露展前即吸引國際一線藥廠與 CRO(委託研究機構) 主動預約洽談。

新穎生醫董事長曾錙翎。(鉅亨網資料照)

新穎生醫指出，此次首度針對一般大眾展開品牌推廣，於展會中設立「認識 DNlite 檢測轉盤遊戲」，透過趣味互動式體驗，讓民眾理解 DNlite 作為腎臟預警訊號的先行指標優勢，能比尿白蛋白 (UACR) 等傳統指標更早發現腎臟壓力與實質損傷。

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商務拓展上，新穎生醫將於展會期間展開多場 1 對 1 商務媒合洽談，董事長曾錙翎指出，公司積極爭取為大藥廠的腎病新藥提供臨床試驗檢測服務，展前也吸引多家國際一線藥廠與 CRO 主動預約，洽談授權或將 DNlite 導入臨床試驗架構的合作機會。