鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-14 17:07

國泰金控 (2882-TW) 今 (14) 日公布 2026 年 6 月自結稅後純益 165.9 億元，累計前 6 月稅後純益達 765.2 億元，每股稅後純益 (EPS) 4.95 元；加計 FVOCI 股票處分損益，前 6 月對保留盈餘之影響數達 1659 億元，已超越歷年全年水準，創下歷史新高。主要子公司表現亮眼，國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後純益均創歷年同期新高；國泰金控及國泰人壽累計上半年對保留盈餘之影響數亦雙雙創下歷史新高。

國泰人壽 6 月稅後純益 113.7 億元，累計稅後純益達 462.4 億元，加計 FVOCI 股票處分損益，累計前六月對保留盈餘影響數已突破 1300 億元，創歷史新高。6 月初年度保費 (First Year Premium) 及初年度等價保費 (First Year Premium Equivalent) 分別為 430 億元及 69 億元，均維持穩定增長態勢。國壽 6 月 FYP 穩居業界第一，月成長 32%，美元傳統理財型商品 FYP 月成長 88%，投資型商品 FYP 亦較上月成長 33%，整體商品銷售動能穩健。

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國壽指出，6 月台股延續前月強勢格局，儘管波動加劇，惟在 AI 相關題材持續帶動資金輪動及基本面支撐下，股市仍震盪走揚。當月逢不動產半年鑑價，認列大樓完工增值利益，另受惠 CSM 穩定釋出及經常性收益挹注，單月獲利表現穩健，搭配本月把握資本市場行情伺機實現資本利得，使單月保留盈餘影響數獲得可觀增長。

面對匯率波動，國壽持續厚實外匯價格變動準備金，截至 6 月底累積餘額逾 1300 億元，達歷史新高。國壽憑藉強勁獲利表現及良好資產負債管理，結合資產及負債評價均呈正向發展，今年以來整體淨值大幅提升逾 4500 億元至 9597 億元，淨值比逾 11%，雙雙刷新歷史最高。

國泰世華銀行 6 月稅後純益 49.9 億元，累計稅後純益 269.9 億元，年成長 15%。淨利息收入方面，受惠放款動能強勁、財務資產部位成長以及降息帶動外幣資金成本下降，累計淨利息收入呈雙位數成長；手續費收入方面，財富管理動能延續，信用卡簽帳金額成長動能強健，帶動整體淨手續費收入穩健成長。主力信用卡產品 CUBE 卡新戶增加，累計流通卡數超過 600 萬張，動卡率維持良好表現。截至 6 月底逾放比率為 0.14%，備抵呆帳覆蓋率為 1100.5%，資產品質維持穩健。

國泰產險 6 月稅後純益 5.9 億元，累計稅後純益續創同期新高達 23.4 億元，加計 FVOCI 股票處分損益 14.2 億元，累計前 6 月對保留盈餘之影響數達 37.6 億元，整體營運穩健成長。在大型商業火險業務成長及海外旅遊需求持續增溫的帶動下，6 月簽單保費達 43 億元，累計簽單保費達 213.3 億元，個人險與商業險業務均持續成長，其中，車險年增 4%、健康及傷害險年增 11%、火險年增 11%。

國泰證券 6 月稅後純益 11.2 億元，累計稅後純益 44.1 億元，年增 148%，創同期獲利新高，主要受惠台股市場交易活絡，上市櫃日均量逾 1.6 兆。截至 6 月，國泰證券累計台股市占達 4.63%，複委託成交量年增 113%，雙雙突破歷史新高，台股與複委託開戶數更較去年同期翻倍成長，挹注未來經紀業務強勁成長動能。