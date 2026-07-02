鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-02 19:28

全球經濟正面臨新一輪的結構性轉型 ！富達國際今（2）日發布最新觀點指出，全球已正式脫離過去低通膨、低利率且高度同步的舊環境，轉而進入由「能源衝擊」與「AI 投資熱潮」共同驅動的新週期 。這兩股強大力量正重塑全球資本配置，市場將走向高通膨、高利率與強波動的常態 。在此局勢下，亞洲因坐擁 AI 基建與策略製造優勢，正處於這場轉型核心，其中台灣與南韓更被點名為最明確的受惠國 。

AI浪潮疊加能源衝擊！富達劉培乾：全球告別低利、低通膨 資金瘋湧亞洲「這兩國」。（鉅亨網資料照）

富達國際亞洲經濟學家劉培乾表示，過去 20 年支撑低通膨環境的全球化與低廉能源已發生轉變 。隨着地緣政治風險推升運輸與油價波動，各國政策思維已從「成本效率」轉向「能源安全優先」 。這不僅帶動大宗商品、工業金屬及關鍵礦產需求，也強化了綠色科技與電氣化供應鏈的長期前景 。

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另一方面，AI 革命正迎來第二波結構性通膨壓力 。美國科技巨頭預計在未來數年投入數千億美元，展開數十年來規模最大的基礎建設擴張 。

劉培乾分析，AI 投資極度消耗資源，除了直接推升晶片與伺服器需求外，更間接帶動電力、銅、鋼鐵及工業設備的消耗，短期內將加劇資源競爭，引發再通膨壓力 。

面對多變的全球局勢，劉培乾指出，各國越發重視能源自主與供應鏈安全，財政支出因能源轉型、國防與 AI 投資而維持高檔，導致赤字與公債供給增加，中長期利率勢必偏高 。這使得各國央行在面對供給端主導的通膨時，決策變得更加複雜，全球貨幣政策的分化也將更加明顯 。

不過，這場轉型也為亞洲帶來了巨大的新經濟機遇 。劉培乾強調，AI 全面爆發帶動半導體、伺服器及高階製造的強勁需求，使台灣與南韓成為最直接的贏家 。數據顯示，台灣近期出口訂單年增率大增逾 40%，而南韓半導體出口也隨着記憶體週期回升，兩國正逐步確立其在全球 AI 基礎設施供應鏈的樞紐地位 。

至於亞洲其他主要經濟體，表現則呈現分化格局 ：

日本： 雖然面臨能源進口依賴度高、輸入型通膨與匯率調整的壓力，但也顯著受益於全球供應鏈重組。目前日本企業正積極增加在自動化、先進製造及晶片相關領域的資本支出，全力推動產業升級 。

中國大陸： 則呈現兩極化走向。在綠色科技領域（如電池、太陽能板、關鍵礦產加工）主導全球供應鏈，可望全面捕捉電氣化商機；然而其內需及房地產表現疲弱，過剩產能與具競爭力的製造出口，正向全球其他面臨通膨壓力的地區輸出通縮 。