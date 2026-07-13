鉅亨網新聞中心
香港股市主要指數周一 (13 日) 漲跌互現，總體呈現震盪下行態勢。截至收盤，恒生指數小幅收漲 0.16%，收報 24,213.72 點，國企指數漲 0.33%，報 8,065.97 點；而恒生科技指數則全日低迷，下跌 0.96%，收報 4,676.43 點。今日市場交投異常活躍，大市總成交額達到 3,095.15 億港元。
板塊表現方面，科技與工業製品板塊遭遇重挫。存儲概念板塊集體大跌，兆易創新跌幅超過 15%，南方兩倍做多海力士與南方兩倍做多三星電子分別暴跌 33% 與 20%。PCB 概念股亦集體回調，其中建滔集團因遭大股東 Hallgain 減持，股價重挫 19.18%，建滔積層板跌逾 18%。
此外，AI 大模型概念股 MINIMAX-W 跌幅超過 17%，汽車板塊的賽力斯也下挫逾 13%。
相較之下，石油板塊與部分藍籌股表現強勁。受中東衝突及伊朗制裁擾動影響，原油地緣溢價抬升，帶動石油股集體走高，山東墨龍大漲 11.18%，中海油田服務與中石油亦錄得升幅。
藍籌股中，中國宏橋、龍湖集團及華潤啤酒漲幅領先，均超過 3.2%。
展望後市，中信證券指出，央行表示將繼續提高外匯儲備在港資產配置比例，此舉有力支撐了港股近期的反彈勢頭。中泰國際則看好新版國家基本藥物目錄對創新藥的支持，建議關注相關醫藥龍頭。華泰策略建議，投資者應從單純的估值修復轉向關注基本面與盈利可見度，尋找超跌反彈機會。
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