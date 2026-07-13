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相較之下，石油板塊與部分藍籌股表現強勁。受中東衝突及伊朗制裁擾動影響，原油地緣溢價抬升，帶動石油股集體走高，山東墨龍大漲 11.18%，中海油田服務與中石油亦錄得升幅。

展望後市，中信證券指出，央行表示將繼續提高外匯儲備在港資產配置比例，此舉有力支撐了港股近期的反彈勢頭。中泰國際則看好新版國家基本藥物目錄對創新藥的支持，建議關注相關醫藥龍頭。華泰策略建議，投資者應從單純的估值修復轉向關注基本面與盈利可見度，尋找超跌反彈機會。