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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)EPS預估下修至2.51元，預估目標價為58.00元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.56元下修至2.51元，其中最高估值3.32元，最低估值1.89元，預估目標價為58.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.32(3.32)3.33.492.73
最低值1.89(1.89)1.241.652.73
平均值2.54(2.55)2.312.412.73
中位數2.51(2.56)2.342.422.73

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值26.02億24.55億25.45億23.92億
最低值21.08億21.15億20.60億23.92億
平均值23.10億22.67億23.09億23.92億
中位數23.24億22.36億23.01億23.92億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.852.002.693.82-0.48
營業收入5.02億8.38億7.17億8.54億13.46億

詳細資訊請看美股內頁：
Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSVNOM

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