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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)EPS預估上修至2.56元，預估目標價為58.50元

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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.44元上修至2.56元，其中最高估值3.32元，最低估值2.09元，預估目標價為58.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.32(3.32)3.343.472.4
最低值2.09(2.09)1.241.652.4
平均值2.61(2.53)2.342.352.4
中位數2.56(2.44)2.462.32.4

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值26.02億24.55億25.45億22.32億
最低值21.38億21.10億20.60億22.32億
平均值23.52億22.78億23.04億22.32億
中位數23.38億22.77億23.11億22.32億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.852.002.693.82-0.48
營業收入5.02億8.38億7.17億8.54億13.46億

詳細資訊請看美股內頁：
Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSVNOM

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