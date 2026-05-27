鉅亨速報 - Factset 最新調查：Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)EPS預估上修至2.56元，預估目標價為58.50元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.44元上修至2.56元，其中最高估值3.32元，最低估值2.09元，預估目標價為58.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.32(3.32)
|3.34
|3.47
|2.4
|最低值
|2.09(2.09)
|1.24
|1.65
|2.4
|平均值
|2.61(2.53)
|2.34
|2.35
|2.4
|中位數
|2.56(2.44)
|2.46
|2.3
|2.4
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|26.02億
|24.55億
|25.45億
|22.32億
|最低值
|21.38億
|21.10億
|20.60億
|22.32億
|平均值
|23.52億
|22.78億
|23.04億
|22.32億
|中位數
|23.38億
|22.77億
|23.11億
|22.32億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.85
|2.00
|2.69
|3.82
|-0.48
|營業收入
|5.02億
|8.38億
|7.17億
|8.54億
|13.46億
詳細資訊請看美股內頁：
Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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