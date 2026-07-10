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鉅亨速報 - Factset 最新調查：野村集團(NMR-US)EPS預估上修至0.84元，預估目標價為10.03元

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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對野村集團(NMR-US)做出2027年EPS預估：中位數由0.82元上修至0.84元，其中最高估值1.04元，最低估值0.75元，預估目標價為10.03元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年
最高值1.04(0.91)0.961.05
最低值0.75(0.75)0.810.82
平均值0.86(0.83)0.880.93
中位數0.84(0.82)0.890.92

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年
最高值149.83億163.48億169.74億
最低值133.24億135.87億135.87億
平均值141.79億147.31億151.30億
中位數141.74億146.33億149.39億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS0.400.230.360.730.79
營業收入141.86億183.27億287.85億310.71億315.78億

詳細資訊請看美股內頁：
野村集團(NMR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNMR

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