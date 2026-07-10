鉅亨速報 - Factset 最新調查：野村集團(NMR-US)EPS預估上修至0.84元，預估目標價為10.03元

〈美股早盤〉主要指數平盤震盪 SK海力士那斯達克首秀受矚

美國投資人搶瘋了！SK海力士美股首秀開盤暴漲17%

SemiAnalysis ：記憶體價格仍有2-3倍上修空間、CPO大規模部署延至2029年