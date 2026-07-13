鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mid-America Apartment Communities, Inc.(MAA-US)EPS預估上修至3.4元，預估目標價為140.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Mid-America Apartment Communities, Inc.(MAA-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.33元上修至3.4元，其中最高估值4.19元，最低估值3.16元，預估目標價為140.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.19(4.19)
|5.17
|3.94
|最低值
|3.16(3.16)
|2.45
|3.49
|平均值
|3.42(3.41)
|3.35
|3.72
|中位數
|3.4(3.33)
|3.24
|3.72
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|22.64億
|23.67億
|24.86億
|26.17億
|最低值
|22.18億
|22.54億
|23.50億
|24.15億
|平均值
|22.36億
|23.00億
|24.01億
|25.16億
|中位數
|22.35億
|22.96億
|23.83億
|25.16億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.61
|5.48
|4.71
|4.49
|3.78
|營業收入
|17.78億
|20.20億
|21.48億
|21.91億
|22.09億
詳細資訊請看美股內頁：
Mid-America Apartment Communities, Inc.(MAA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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