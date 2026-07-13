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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mid-America Apartment Communities, Inc.(MAA-US)EPS預估上修至3.4元，預估目標價為140.00元

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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Mid-America Apartment Communities, Inc.(MAA-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.33元上修至3.4元，其中最高估值4.19元，最低估值3.16元，預估目標價為140.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值4.19(4.19)5.173.94
最低值3.16(3.16)2.453.49
平均值3.42(3.41)3.353.72
中位數3.4(3.33)3.243.72

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值22.64億23.67億24.86億26.17億
最低值22.18億22.54億23.50億24.15億
平均值22.36億23.00億24.01億25.16億
中位數22.35億22.96億23.83億25.16億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.615.484.714.493.78
營業收入17.78億20.20億21.48億21.91億22.09億

詳細資訊請看美股內頁：
Mid-America Apartment Communities, Inc.(MAA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMAA

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Mid-America Apartment Communities, Inc.135.25-0.55%

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