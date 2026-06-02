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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mid-America Apartment Communities, Inc.(MAA-US)EPS預估上修至3.33元，預估目標價為139.00元

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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Mid-America Apartment Communities, Inc.(MAA-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.25元上修至3.33元，其中最高估值4.17元，最低估值3.16元，預估目標價為139.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值4.17(4.17)5.173.94
最低值3.16(3.15)2.893.49
平均值3.41(3.37)3.413.72
中位數3.33(3.25)3.233.72

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值22.73億23.71億24.86億26.17億
最低值22.18億22.54億23.56億24.24億
平均值22.38億23.04億24.02億25.21億
中位數22.37億23.04億23.83億25.21億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.615.484.714.493.78
營業收入17.78億20.20億21.48億21.91億22.09億

詳細資訊請看美股內頁：
Mid-America Apartment Communities, Inc.(MAA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMAA

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Mid-America Apartment Communities, Inc.128.13-0.73%

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