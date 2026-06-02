鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mid-America Apartment Communities, Inc.(MAA-US)EPS預估上修至3.33元，預估目標價為139.00元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Mid-America Apartment Communities, Inc.(MAA-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.25元上修至3.33元，其中最高估值4.17元，最低估值3.16元，預估目標價為139.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.17(4.17)
|5.17
|3.94
|最低值
|3.16(3.15)
|2.89
|3.49
|平均值
|3.41(3.37)
|3.41
|3.72
|中位數
|3.33(3.25)
|3.23
|3.72
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|22.73億
|23.71億
|24.86億
|26.17億
|最低值
|22.18億
|22.54億
|23.56億
|24.24億
|平均值
|22.38億
|23.04億
|24.02億
|25.21億
|中位數
|22.37億
|23.04億
|23.83億
|25.21億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.61
|5.48
|4.71
|4.49
|3.78
|營業收入
|17.78億
|20.20億
|21.48億
|21.91億
|22.09億
詳細資訊請看美股內頁：
Mid-America Apartment Communities, Inc.(MAA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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