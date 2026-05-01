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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mid-America Apartment Communities, Inc.(MAA-US)EPS預估上修至3.34元，預估目標價為140.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Mid-America Apartment Communities, Inc.(MAA-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.26元上修至3.34元，其中最高估值4.17元，最低估值3.09元，預估目標價為140.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.17(4.17)3.614.124.28
最低值3.09(3.09)2.893.894.28
平均值3.36(3.34)3.324.034.28
中位數3.34(3.26)3.314.094.28

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值22.84億24.00億25.22億26.74億
最低值22.14億22.66億23.56億24.24億
平均值22.43億23.11億24.41億25.78億
中位數22.38億23.09億24.24億26.36億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.615.484.714.493.78
營業收入17.78億20.20億21.48億21.91億22.09億

詳細資訊請看美股內頁：
Mid-America Apartment Communities, Inc.(MAA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMAA

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Mid-America Apartment Communities, Inc.129.18-0.41%

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