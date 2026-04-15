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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mid-America Apartment Communities, Inc.(MAA-US)EPS預估下修至3.26元，預估目標價為140.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Mid-America Apartment Communities, Inc.(MAA-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.33元下修至3.26元，其中最高估值4.17元，最低估值3.09元，預估目標價為140.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.17(4.17)3.684.24.28
最低值3.09(3.09)2.893.894.28
平均值3.34(3.36)3.344.064.28
中位數3.26(3.33)3.314.094.28

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值22.93億24.00億25.22億26.74億
最低值22.14億22.66億23.56億24.24億
平均值22.45億23.13億24.45億25.78億
中位數22.40億23.13億24.52億26.36億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.615.484.714.493.78
營業收入17.78億20.20億21.48億21.91億22.09億

詳細資訊請看美股內頁：
Mid-America Apartment Communities, Inc.(MAA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMAA

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Mid-America Apartment Communities, Inc.126.34+0.36%

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