鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mid-America Apartment Communities, Inc.(MAA-US)EPS預估下修至3.26元，預估目標價為140.50元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Mid-America Apartment Communities, Inc.(MAA-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.33元下修至3.26元，其中最高估值4.17元，最低估值3.09元，預估目標價為140.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.17(4.17)
|3.68
|4.2
|4.28
|最低值
|3.09(3.09)
|2.89
|3.89
|4.28
|平均值
|3.34(3.36)
|3.34
|4.06
|4.28
|中位數
|3.26(3.33)
|3.31
|4.09
|4.28
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|22.93億
|24.00億
|25.22億
|26.74億
|最低值
|22.14億
|22.66億
|23.56億
|24.24億
|平均值
|22.45億
|23.13億
|24.45億
|25.78億
|中位數
|22.40億
|23.13億
|24.52億
|26.36億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.61
|5.48
|4.71
|4.49
|3.78
|營業收入
|17.78億
|20.20億
|21.48億
|21.91億
|22.09億
詳細資訊請看美股內頁：
Mid-America Apartment Communities, Inc.(MAA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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