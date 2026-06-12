〈玉山金股東會〉壽險下半年就位！金控總資產將破6兆元 揭營運二大策略
鉅亨網記者陳于晴 台北
玉山金控 (2884-TW) 今 (12) 日舉行 2026 年股東會，由董事長黃男州主持，宣告正式邁入「金控 2.0 元年」，預計下半年完成整併三商壽，並更名為「玉山人壽」，屆時銀保證三大獲利引擎就位，玉山金總資產將突破 6 兆元，晉升前五大上市金控。針對壽險營運，財務長程國榮提出「業務與通路整合」及「資產負債管理優化」二大策略，力拚銀保發揮綜效。玉山銀海外布局亦傳捷報，大阪、孟買、多倫多等據點將陸續開業，延續強勁的成長動能。
玉山金 2025 年繳出亮眼成績單，受惠於台灣 AI 與半導體產業爆發式成長，去年淨收益達新台幣 917.1 億元，稅後純益 343.42 億元創下歷史新高，年成長高達 31.4%，EPS 為 2.12 元。今日股東會通過每股配發現金股利 1.4 元。
玉山金控董事長黃男州於致股東報告時指出，2025 年是飛躍成長的一年，旗下玉山銀行、玉山證券及玉山創投均表現穩健，且於 2025 年 7 月加入的玉山投信也開始挹注獲利。今年前 5 月，玉山金自結稅後純益達 177 億 2700 萬元，較去年同期成長 25%，EPS 為 1.1 元。
本次股東會的核心焦點在於玉山金控「邁向金控 2.0」的策略布局。玉山金控已於今年 1 月臨時股東會通過合意併購三商美邦人壽，目前正等待主管機關核准，預計於今年第三季或第四季完成合併，並將申請更名為「玉山人壽」。
玉山金控總經理陳茂欽表示，三商美邦人壽今年 1 至 5 月獲利達 59.93 億元，EPS 1.02 元，資產總額達 1.65 兆元，經營狀況已逐漸好轉。合併後，玉山金控的總資產規模將突破新台幣 6 兆元，晉升為台灣上市前五大金控。
針對股東關切的整併營運方向，玉山金控財務長程國榮提出二大策略，首先是業務調整與通路整合，過去三商美邦以投資型保單為主，未來將轉向發展具穩定保險收入來源的合約服務邊際 (CSM) 產品，並融合玉山銀行通路，發揮銀保綜效。
其次為資產負債管理優化，程國榮表示，將從三個面向著手，一、強化資產負債匹配，減少幣別錯配情形；二、投資業務優化，會重新調整資產配置，來提高經常性收益；三、風險管理，三商壽已於 2026 年 3 月獲金管會同意適用新一代清償能力制度 (TIS)，未來將持續充實資本，強化本業經營，確保還款無虞。
在海外布局方面，玉山銀行總經理林隆政透露，目前玉山在海外 11 個國家設有 35 個據點。今年 9 月日本大阪出張所將正式開業；印度孟買分行預計於今年底或明年初開業；明年第二季，加拿大多倫多分行也將加入營運，屆時將達 13 國 38 據點。
此外，玉山銀去年設立的美國達拉斯代表人辦事處已獲台灣金管會核准升格分行，目前正遞件美國主管機關，快的話明年就能完成，未來更將把目光投向歐洲市場。
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