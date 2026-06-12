〈玉山金股東會〉壽險下半年就位！金控總資產將破6兆元 揭營運二大策略

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-12 15:04

玉山金控 (2884-TW) 今 (12) 日舉行 2026 年股東會，由董事長黃男州主持，宣告正式邁入「金控 2.0 元年」，預計下半年完成整併三商壽，並更名為「玉山人壽」，屆時銀保證三大獲利引擎就位，玉山金總資產將突破 6 兆元，晉升前五大上市金控。針對壽險營運，財務長程國榮提出「業務與通路整合」及「資產負債管理優化」二大策略，力拚銀保發揮綜效。玉山銀海外布局亦傳捷報，大阪、孟買、多倫多等據點將陸續開業，延續強勁的成長動能。

玉山金控今 (12) 日舉行2026年股東會，由董事長黃男州主持。(圖／玉山金控提供)

玉山金 2025 年繳出亮眼成績單，受惠於台灣 AI 與半導體產業爆發式成長，去年淨收益達新台幣 917.1 億元，稅後純益 343.42 億元創下歷史新高，年成長高達 31.4%，EPS 為 2.12 元。今日股東會通過每股配發現金股利 1.4 元。

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玉山金控董事長黃男州於致股東報告時指出，2025 年是飛躍成長的一年，旗下玉山銀行、玉山證券及玉山創投均表現穩健，且於 2025 年 7 月加入的玉山投信也開始挹注獲利。今年前 5 月，玉山金自結稅後純益達 177 億 2700 萬元，較去年同期成長 25%，EPS 為 1.1 元。

本次股東會的核心焦點在於玉山金控「邁向金控 2.0」的策略布局。玉山金控已於今年 1 月臨時股東會通過合意併購三商美邦人壽，目前正等待主管機關核准，預計於今年第三季或第四季完成合併，並將申請更名為「玉山人壽」。

玉山金控總經理陳茂欽表示，三商美邦人壽今年 1 至 5 月獲利達 59.93 億元，EPS 1.02 元，資產總額達 1.65 兆元，經營狀況已逐漸好轉。合併後，玉山金控的總資產規模將突破新台幣 6 兆元，晉升為台灣上市前五大金控。

針對股東關切的整併營運方向，玉山金控財務長程國榮提出二大策略，首先是業務調整與通路整合，過去三商美邦以投資型保單為主，未來將轉向發展具穩定保險收入來源的合約服務邊際 (CSM) 產品，並融合玉山銀行通路，發揮銀保綜效。

其次為資產負債管理優化，程國榮表示，將從三個面向著手，一、強化資產負債匹配，減少幣別錯配情形；二、投資業務優化，會重新調整資產配置，來提高經常性收益；三、風險管理，三商壽已於 2026 年 3 月獲金管會同意適用新一代清償能力制度 (TIS)，未來將持續充實資本，強化本業經營，確保還款無虞。

在海外布局方面，玉山銀行總經理林隆政透露，目前玉山在海外 11 個國家設有 35 個據點。今年 9 月日本大阪出張所將正式開業；印度孟買分行預計於今年底或明年初開業；明年第二季，加拿大多倫多分行也將加入營運，屆時將達 13 國 38 據點。