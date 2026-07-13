鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-13 21:20

摩根大通在最新的研究報告中指出，儘管伊朗衝突引發的地緣政治不確定性再度升溫，但受惠於全球企業獲利前景強韌，建議投資人應將市場調整視為買進良機。

由 Mislav Matejka 領導的策略師團隊強調，強勁的獲利表現將成為支持市場在今年下半年持續走高的核心驅動力。

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與市場普遍擔心獲利預期過高不同，摩根大通對 2026 年的前景持樂觀看法。報告指出，即便在充滿變數的第二季，2026 年的每股盈餘 (EPS) 預期仍持續上調。而且，這種增長趨勢並非僅集中於資訊技術 (IT) 或能源產業，而是廣泛分布於各個地區與板塊。

在具體數據上，市場預期美國第二季的獲利增長將達到 22%，歐元區則約為 12%。雖然這些預測看似積極，但策略師認為，若以中位數獲利增長率約 8% 來看，這是一個「非常可達成」的目標。

此外，歐元區的獲利修正已轉為正值，正逐漸縮小與美國之間的差距；若伊朗衝突未進一步升級，歐元區今年有望實現雙位數的 EPS 增長，打破自 2022 年以來的停滯僵局。

報告分析，市場正日益習慣將地緣政治風險視為「暫時性」，因為衝突各方均有強烈的降溫誘因。與此同時，多項宏觀經濟數據也支持獲利上行空間，包括 OECD 領先指標回升、歐元區經濟數據驚喜指數轉正、信貸增長改善，以及美國初請失業金人數保持穩定。這些因素對於周期性行業的獲利提升尤為有利。

在行業選擇上，摩根大通預期銀行業將交出令人放心的業績，並認為半導體板塊在獲利修正攀升的推動下，正處於反彈的有利位置。相對地，能源產業由於不再具備緩衝油價波動的估值優勢，策略師對其持較謹慎的態度。