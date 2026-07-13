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盤後速報 - 陽明(2609)次交易(14)日除息2元，參考價48.1元

鉅亨網新聞中心

陽明(2609-TW)次交易(14)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

首日參考價為48.1元，相較今日收盤價50.10元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.99%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/14 50.10 2.0 3.99% 0.0
2025/07/09 72.1 7.5 10.4% 0.0
2024/07/09 67.5 2.0 2.96% 0.0
2023/07/04 69.3 20.0 28.86% 0.0
2022/06/27 98.3 20.0 20.35% 0.0


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