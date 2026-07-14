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盤後速報 - 天仁(1233)下週(7月21日)除息0.2元，預估參考價27.95元

鉅亨網新聞中心

天仁(1233-TW)下週(7月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

以今日(7月14日)收盤價28.15元計算，預估參考價為27.95元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.71%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月14日)收盤價做計算，僅提供參考）

天仁(1233-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為茶葉製造加工。茶葉製品買賣。茶相關製品。近5日股價下跌0.18%，集中市場加權指數下跌2.53%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/21 28.15 0.2 0.71% 0.0
2025/07/16 31.2 0.95 3.04% 0.0
2024/07/10 34.35 0.9 2.62% 0.0
2023/07/13 37.75 0.85 2.25% 0.0
2022/07/12 34.0 0.8 2.35% 0.0

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集中市場加權指數44737.95-1.42%
天仁28.15+0.18%

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