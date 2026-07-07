盤後速報 - 陽明(2609)下週(7月14日)除息2元，預估參考價49.1元
鉅亨網新聞中心
陽明(2609-TW)下週(7月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(7月7日)收盤價51.10元計算，預估參考價為49.1元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.91%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月7日)收盤價做計算，僅提供參考）
陽明(2609-TW)所屬產業為航運業，主要業務為國內外水上貨運、客運業務之經營。倉庫、碼頭、拖船、駁船、貨櫃集散場站業務之經營。船舶、貨櫃及車架之修理、租賃、買賣業務之經營。近5日股價上漲3.11%，集中市場加權指數上漲3.46%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/14
|51.10
|2.0
|3.91%
|0.0
|2025/07/09
|72.1
|7.5
|10.4%
|0.0
|2024/07/09
|67.5
|2.0
|2.96%
|0.0
|2023/07/04
|69.3
|20.0
|28.86%
|0.0
|2022/06/27
|98.3
|20.0
|20.35%
|0.0
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