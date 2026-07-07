鉅亨速報

盤後速報 - 陽明(2609)下週(7月14日)除息2元，預估參考價49.1元

鉅亨網新聞中心

陽明(2609-TW)下週(7月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(7月7日)收盤價51.10元計算，預估參考價為49.1元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.91%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月7日)收盤價做計算，僅提供參考）

陽明(2609-TW)所屬產業為航運業，主要業務為國內外水上貨運、客運業務之經營。倉庫、碼頭、拖船、駁船、貨櫃集散場站業務之經營。船舶、貨櫃及車架之修理、租賃、買賣業務之經營。近5日股價上漲3.11%，集中市場加權指數上漲3.46%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/14 51.10 2.0 3.91% 0.0
2025/07/09 72.1 7.5 10.4% 0.0
2024/07/09 67.5 2.0 2.96% 0.0
2023/07/04 69.3 20.0 28.86% 0.0
2022/06/27 98.3 20.0 20.35% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數45479.11-2.31%
陽明51.1-3.58%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty