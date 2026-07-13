鉅亨網記者陳于晴 高雄 2026-07-13 19:14

走進位於高雄亞洲新灣區承億酒店 6 樓的中信銀行亞灣分行，迎面而來的不是傳統銀行的臨櫃喧囂，而是一幅融合在地元素的古代書簡主題牆，背後映射著港都獨有的海洋意象。這座耗時超過一年半籌備、斥資超過 1 億元打造的旗艦據點，不僅是中信銀行目前「最貴的分行」，更是全台唯一沒有設在街邊、採取「預約制」的高樓層特製藝術分行。

中信銀行私人銀行處處長楊子宏指出，台灣高資產客戶的屬性，和泰國等東南亞客戶截然不同。泰國的高資產客戶喜歡在複合式商場內的銀行現身，享受眾人稱羨的目光；但台灣的頂級客群極度注重隱私、不願曝光。

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中信銀行亞灣分行特別在近 500 坪的空間中，大膽設計了「三條獨立分流動線」，首先是藝廊 / 一般金融服務，結合高雄市經發局的文教科技空間變更，引進藝術文化，讓藝廊成為通往一般服務區的優雅大眾通道；其次是財富管理，設有 7 間獨立洽談室；第三則是私人銀行貴賓理財中心，配備 5 間大型洽談室。

資產 300 萬元以上的財管客戶及億元級以上的私銀客戶，將由理專、顧問引導到專區內，主訴求並非一般存匯業務，而是精準服務預約客。儘管如此，中信銀行個人金融執行長楊淑惠也表示，中信不會拒絕資產未達標準的民眾，「每個人都是從小到大，隨客戶一路長大，未來都有財富管理的可能，普惠金融與公平待客是一定要兼顧到的。」

中信銀行亞灣分行經理劉家芳已在中信服務 23 年，擁有 CFP®(國際認證高級理財規劃顧問) 等專業金融證照 15 張。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

中信銀行亞灣分行特別在近 500 坪的空間中，大膽設計了「三條獨立分流動線」。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

隨台灣台股市值躍升全球第五大，高資產族群迎來暴增潮。楊子宏透露，近一年受惠於 AI 興起、股價暴漲，高資產客戶越來越有錢，直接催化了家族辦公室的迫切需求。「過去第一代長輩談到財產傳承常會拖延，但看到市值一年翻幾倍，現在都願意坐在我們面前及早行動。」

楊子宏指出，台灣高資產企業主年齡多落在 60 至 70 歲，到了交棒關鍵期，有趣的是，中信觀察到台灣家辦正走出與新加坡、香港「純粹處理資金運用與稅務」截然不同的道路，台灣家辦更聚焦於「企業的國際布局與家族傳承想法」。

中信銀亞灣分行推出規格最高的「家族會議室」，最近即將迎來國內某家知名上市公司的第一次家族辦公室會議。楊淑惠解釋，許多家族重視「儀式感」，喜歡拉出公司場景、由外人 (中信家辦顧問團隊) 主持。她直言，兩代之間要談的議題極其慎重，張力極大不亞於公司內部會議，中信團隊身為「籌備成員」，從半年前就開始進行事前溝通與議題設計，避免會議流於形式。

中信銀行亞灣分行配備多間獨立洽談室。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

在團隊與業務量方面，中信銀財富管理經營處處長謝宗權指出，亞灣分行是中信銀於專區內的第 6 家分行 (其餘為民族、高雄、新興、東高雄、南高雄)，也是高雄地區第 17 家據點。目前亞灣分行每日在地駐點 37 人，加計台北進出調度同仁，實際服務團隊達 40 至 50 人，且每間洽談室皆配置電視，可與台北的不動產、稅務等專家實時連線。

根據主管機關統計 (截至 3 月底)，高雄亞灣跨境專區的整體高資產客戶資產達 6020 億元，5 月底客戶數來到 4999 人。中信銀行於專區的客戶與業務量均傲視同業，市占率超過 1/4，在高端的家族辦公室規模上，推估已突破 200 億元，斬獲超過三成的市占。

展望未來，楊子宏分析，台灣上市櫃公司每年發放高達 2.5 兆元的現金股利，這筆龐大資金勢必留在國內尋找標的，雖然各家銀行目前在第一階段跨境服務與 PE 產品上仍處於試水溫階段，但隨金管會推動亞洲資產管理中心及第二階段放寬，台灣在地資產管理業務前景相當誘人。

中信銀這間耗資上億元的頂級藝術科技分行，雖坐落於同金控旗下台灣人壽的大樓，但基於利害關係人法規限制，租賃條件皆嚴格遵循市價、並無任何特殊優待。然而，這項高規格的投資，無疑已為中信銀在南台灣私人銀行與家族辦公室的市場爭奪戰中，奠定了難以撼動的旗艦地位。

中信銀行個人金融執行長楊淑惠 (中)、私人銀行處處長楊子宏 (右)、財富管理經營處處長謝宗權 (左)。(鉅亨網記者陳于晴 攝)