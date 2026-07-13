鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-07-13 16:59

TrendForcer 今 (13) 日表示，由於高層數 3D NAND 等高附加價值產品排擠成熟製程產能，MLC NAND 供給極度短缺，迫使部分工控、車用和網通客戶計畫改採用 SLC NAND，將導致原已吃緊的 SLC 供應情況更加緊繃，同時，AI 邊緣運算、資料中心、汽車電子等對 SLC 的需求持續提升，供需缺口急遽擴大，預估將激勵 2026 下半年 SLC 合約價格較上半年調漲 120-170%，且不排除有上修機會。

TrendForce 表示，MLC 合約價格於 2026 上半年達到歷史高點，部分買方的拉貨節奏轉為謹慎，但工控、車用等客戶對記憶體認證、規格有剛性要求，仍有拉貨補庫存需求。在面臨市場上買不到貨、龐大成本壓力的情況下，部分原本使用中低容量 MLC 的客戶，轉向採用可靠度高、壽命更長 (10 萬次 P/E) 的 SLC 4Gb、8Gb 顆粒。

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不僅如此，SLC 的四大利基應用正迎來全面成長，構築起剛性需求的底線。在 AI 邊緣運算與高階網通領域，隨著即時 AI 推理快速向終端滲透，智慧工廠、自主移動設備與新世代網通交換器持續出貨，需要 SLC 承載核心即時作業系統的快速引導。

各國網通基礎建設、資料中心積極開案，大量消耗 SLC NAND 作為作業系統開機碟 (Boot Drive) 及高頻寫入緩衝區 (Write-intensive Buffer)。汽車電子與智慧家庭部分，須由 SLC 支撐不間斷運作且零報錯的系統讀寫。至於在醫療影像、航太防衛等對數據錯誤零容忍的極端環境，SLC 是唯一能保證長效資料保存的技術方案。