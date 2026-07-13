鉅亨網新聞中心 2026-07-13 15:33

三星電子積極布局 AI PC 市場，旗下系統 LSI 部門開發的 AI 專用處理器「Gaia」已進入樣品測試階段，並送交惠普 (HPQ-US) 與聯想集團 (00992-HK) （Lenovo）等全球 PC 大廠進行效能驗證。若測試順利並邁向量產，三星將進一步跨足 AI PC 核心晶片市場，強化其在 AI 硬體領域的競爭力。

這款名為「Gaia」的晶片本質上是一款神經網路處理單元（NPU），預計將採用三星先進的 4 奈米製程技術製造。其核心設計目標在於將繁重的 AI 工作負載從傳統的 CPU 與 GPU 中分流，進而顯著提升電腦處理 AI 任務的效率。

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透過這種架構，裝置端的語言模型、即時翻譯及影像生成等 AI 功能將能更流暢地運行，同時降低整體系統的運算負擔。

此項目的另一戰略亮點，在於 Gaia 晶片與三星尖端「記憶體內運算」（PIM）技術的潛在結合。PIM 技術的核心理念是將運算單元直接整合於記憶體之中，數據無須頻繁搬運至處理器即可完成矩陣運算。

作為記憶體技術的領先者，三星此次計畫透過 Gaia NPU 的市場推廣，進一步帶動 PIM 架構的應用落地。若能獲得主流硬體製造商與軟體生態系統的廣泛支持，這將有助於推動 PIM 技術擺脫以往應用受限的困境。

儘管目前市場尚未獲知 Gaia 晶片與現有競品相比的詳細效能優勢，但考慮到三星 LSI 部門廣泛的技術布局，包括 Exynos 處理器、圖像感測器及顯示驅動晶片等，顯示出三星正將 Gaia 視為提升公司整體策略高度的關鍵一環。