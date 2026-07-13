永誠資產管理處 2026-07-13 15:01

費半指數對台股 / 台指期夜盤的影響是相當顯著的，程式單的即時連動，與隔日開盤前的利多 / 利空新聞，當然夜盤表現，也往往影響到台股第一盤開盤價的定價。

費半/SOXQ、SOXX、SMH，半導體指標看哪一個?(圖:shutterstock)

費半指數的指數編製是一個相當不平常的方法，並非常見的市值加權，是以調整後浮動股數來計算權重。因此與許多半導體產業的 ETF 組成不盡相同，到底在追蹤美股的半導體動向，是看費半指數，還是和規模最大的 SMH、SOXX ETF 呢? 這算是一個無傷大雅，但值得細究的好問題，解答之前，先拆解三檔 ETF 的持股權重分布。

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費半成分股與主要半導體 ETF 的持股權重分布

篩選出三個半導體產業 ETF，選股池都是美國掛牌交易的股票 (US listed stocks)，因此只有美股與 ADR 可交易，三者的追蹤指數不同，選股與持股差異也有著不小的差距

補充: 相較一般的市值加權，所謂市值是流通在外股數 (Outstanding Shares)* 每股股價，而 SOXQ / 費半指數採用的是 modified float-adjusted，浮動股數是流通在外股數，再扣除掉內部人士、大股東、創辦人或一切受限法令無法隨意交易的股份。

另外上述的持股上限，並非逐日調整，而是再平衡日進行滾動調整，因此隨著市值變化，下方表格，整理三檔 ETF 的前十大持股，出現部分超過上限是正常的，這代表在前一次再平衡過後，這檔個股的相對表現優於整體 / 指數。

從持股規則與實際的十大持股分布，可以很值觀的理解到 SMH 與 SOXX、SOXQ 差異最大，算是獨一檔，因為採用最簡單的市值加權，沒有持股上限，也沒有針對 ADR 的限制，因此台積電穩居第二，持股近 10%。

至於 SOXX 與 SOXQ / 費半稍微相近一些，本來 SOXX 最早就是追蹤費半指數，後來改追蹤指數，才有 SOXQ 出現，因此事實上是選股上限的限制，這把相當多個股，縱使在規則內本應有所差異，但最終持股比例也都導向相似的持股比重，例如很多 4% 左右的持股! 所以兩者基本上差異有限。

如果以年初至今的報酬， SMH:58.55%、SOXX 79.17%、SOXQ: 70.63%，也相當符合上述的邏輯觀點。

結論: 選費半更簡便，所犧牲的並不多

按照交易邏輯，判斷指標與指數的重點，其實是其衍生出的相關金融商品，包含追蹤該指數 ETF、期貨選擇權等等，這才是影響現股可能會被動買進、賣出，或避險買進、賣出的核心邏輯。

因此按照常理，在指標上的觀察，應該選規模較最大的 ETF，也就是從 SMH、SOXX 中二擇一才對，不過前一段的數據拆解出，SOXX 與費半 SOXQ 的差異有限，因此，看費半指數，會是一個在簡單直觀的指標。

當然再次強調，結論看似簡單，但邏輯推演的過程，並不是那麼單純。難保未來 ETF 的規模差距出現變化，或 ETF 的規則改變，這都會影響有朝一日，是否要進行決策上的改變

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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