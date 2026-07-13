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營收速報 - 星宇航空(2646)6月營收52.87億元年增率高達40.81％

鉅亨網新聞中心

星宇航空(2646-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣52.87億元，年增率40.81%，月增率9.54%。

今年1-6月累計營收為285.53億元，累計年增率30%。

最新價為21.2元，近5日股價下跌-0.7%，相關航 運 業下跌-1.6%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2368 張
  • 外資買賣超：+2099 張
  • 投信買賣超：+352 張
  • 自營商買賣超：-83 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 52.87億 41% 10%
26/5 48.26億 41% 3%
26/4 46.80億 30% -1%
26/3 47.27億 33% -2%
26/2 48.18億 42% 14%
26/1 42.15億 -1% 2%

星宇航空(2646-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為民用航空運輸業。民用航空人員訓練業、酒類輸入業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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