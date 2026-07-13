營收速報 - 星宇航空(2646)6月營收52.87億元年增率高達40.81％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為285.53億元，累計年增率30%。
最新價為21.2元，近5日股價下跌-0.7%，相關航 運 業下跌-1.6%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2368 張
- 外資買賣超：+2099 張
- 投信買賣超：+352 張
- 自營商買賣超：-83 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|52.87億
|41%
|10%
|26/5
|48.26億
|41%
|3%
|26/4
|46.80億
|30%
|-1%
|26/3
|47.27億
|33%
|-2%
|26/2
|48.18億
|42%
|14%
|26/1
|42.15億
|-1%
|2%
星宇航空(2646-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為民用航空運輸業。民用航空人員訓練業、酒類輸入業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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