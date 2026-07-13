營收速報 - 美時(1795)6月營收33.99億元年增率高達225.46％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為174.53億元，累計年增率84.17%。
最新價為196.5元，近5日股價上漲2.26%，相關生技醫療上漲2.72%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1778 張
- 外資買賣超：-1611 張
- 投信買賣超：+22 張
- 自營商買賣超：-189 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|33.99億
|225%
|46%
|26/5
|23.24億
|106%
|-25%
|26/4
|30.86億
|20%
|-29%
|26/3
|43.54億
|174%
|95%
|26/2
|22.38億
|132%
|9%
|26/1
|20.52億
|-6%
|-16%
美時(1795-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為西藥製造、零售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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