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營收速報 - 美時(1795)6月營收33.99億元年增率高達225.46％

鉅亨網新聞中心

美時(1795-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣33.99億元，年增率225.46%，月增率46.23%。

今年1-6月累計營收為174.53億元，累計年增率84.17%。

最新價為196.5元，近5日股價上漲2.26%，相關生技醫療上漲2.72%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1778 張
  • 外資買賣超：-1611 張
  • 投信買賣超：+22 張
  • 自營商買賣超：-189 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 33.99億 225% 46%
26/5 23.24億 106% -25%
26/4 30.86億 20% -29%
26/3 43.54億 174% 95%
26/2 22.38億 132% 9%
26/1 20.52億 -6% -16%

美時(1795-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為西藥製造、零售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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