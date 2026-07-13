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營收速報 - 台積電(2330)6月營收4,426.80億元年增率高達67.87％

鉅亨網新聞中心

台積電(2330-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣4,426.80億元，年增率67.87%，月增率6.16%。

今年1-6月累計營收為2.40兆元，累計年增率35.61%。

最新價為2440元，近5日股價下跌-1.23%，相關半導體業下跌-2.08%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-25993 張
  • 外資買賣超：-29599 張
  • 投信買賣超：+2513 張
  • 自營商買賣超：+1093 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 4,426.80億 68% 6%
26/5 4,169.75億 30% 2%
26/4 4,107.25億 18% -1%
26/3 4,151.92億 45% 31%
26/2 3,176.57億 22% -21%
26/1 4,012.55億 37% 20%

台積電(2330-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為依客戶之訂單與其提供之產品設計說明，以從事製造與銷售積體電路。以及其他晶圓半導體裝置。提供前述產品之封裝與測試服務、積體電。路之電腦輔助設計技術服務。提供製造光罩及其設計服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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