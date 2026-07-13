營收速報 - 台積電(2330)6月營收4,426.80億元年增率高達67.87％
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今年1-6月累計營收為2.40兆元，累計年增率35.61%。
最新價為2440元，近5日股價下跌-1.23%，相關半導體業下跌-2.08%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-25993 張
- 外資買賣超：-29599 張
- 投信買賣超：+2513 張
- 自營商買賣超：+1093 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|4,426.80億
|68%
|6%
|26/5
|4,169.75億
|30%
|2%
|26/4
|4,107.25億
|18%
|-1%
|26/3
|4,151.92億
|45%
|31%
|26/2
|3,176.57億
|22%
|-21%
|26/1
|4,012.55億
|37%
|20%
台積電(2330-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為依客戶之訂單與其提供之產品設計說明，以從事製造與銷售積體電路。以及其他晶圓半導體裝置。提供前述產品之封裝與測試服務、積體電。路之電腦輔助設計技術服務。提供製造光罩及其設計服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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