營收速報 - 盟立(2464)6月營收8.13億元年增率高達43.05％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為40.34億元，累計年增率19.87%。
最新價為166元，近5日股價下跌-6.38%，相關其他電子下跌-5.7%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-6694 張
- 外資買賣超：-6309 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-385 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|8.13億
|43%
|16%
|26/5
|7.02億
|31%
|7%
|26/4
|6.54億
|23%
|0%
|26/3
|6.52億
|8%
|5%
|26/2
|6.23億
|8%
|5%
|26/1
|5.90億
|8%
|5%
盟立(2464-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為設計.開發.生產.製造及銷售下列產品:自動化設備系統及其零組件,。電腦 控制設備及系統,醫療器材及其自動化生產設備,立體停車設備,。前項產品 工程之規劃.安裝, 技術咨詢顧問,維修及租賃。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 法興建議做多台股、做空韓股：因獲利持續性比高成長更「值錢」
- 營收速報 - 全達(8068)6月營收1.52億元年增率高達181.71％
- 營收速報 - 精材(3374)6月營收7.64億元年增率高達61.01％
- 營收速報 - 綠意(2596)6月營收1.92億元年增率高達575.48％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇