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營收速報 - 盟立(2464)6月營收8.13億元年增率高達43.05％

鉅亨網新聞中心

盟立(2464-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣8.13億元，年增率43.05%，月增率15.81%。

今年1-6月累計營收為40.34億元，累計年增率19.87%。

最新價為166元，近5日股價下跌-6.38%，相關其他電子下跌-5.7%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-6694 張
  • 外資買賣超：-6309 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-385 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 8.13億 43% 16%
26/5 7.02億 31% 7%
26/4 6.54億 23% 0%
26/3 6.52億 8% 5%
26/2 6.23億 8% 5%
26/1 5.90億 8% 5%

盟立(2464-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為設計.開發.生產.製造及銷售下列產品:自動化設備系統及其零組件,。電腦 控制設備及系統,醫療器材及其自動化生產設備,立體停車設備,。前項產品 工程之規劃.安裝, 技術咨詢顧問,維修及租賃。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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