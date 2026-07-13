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營收速報 - 根基(2546)6月營收28.99億元年增率高達44.27％

鉅亨網新聞中心

根基(2546-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣28.99億元，年增率44.27%，月增率34.29%。

今年1-6月累計營收為112.54億元，累計年增率21.26%。

最新價為92.6元，近5日股價下跌-3.15%，相關建材營造下跌-1.09%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+30 張
  • 外資買賣超：+28 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 28.99億 44% 34%
26/5 21.58億 25% 12%
26/4 19.25億 19% 39%
26/3 13.83億 -4% 39%
26/2 9.93億 -21% -48%
26/1 18.96億 55% -10%

根基(2546-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為土木、建築、水利及整地工程之承攬。各項基礎工程之承攬。橋樑、隧道工程之承攬。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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