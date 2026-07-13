營收速報 - 根基(2546)6月營收28.99億元年增率高達44.27％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為112.54億元，累計年增率21.26%。
最新價為92.6元，近5日股價下跌-3.15%，相關建材營造下跌-1.09%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+30 張
- 外資買賣超：+28 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|28.99億
|44%
|34%
|26/5
|21.58億
|25%
|12%
|26/4
|19.25億
|19%
|39%
|26/3
|13.83億
|-4%
|39%
|26/2
|9.93億
|-21%
|-48%
|26/1
|18.96億
|55%
|-10%
根基(2546-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為土木、建築、水利及整地工程之承攬。各項基礎工程之承攬。橋樑、隧道工程之承攬。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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