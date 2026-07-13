鉅亨網記者劉玟妤 台北
瑞磁 ABC-KY(6598-TW) 與美國醫療器材供應商 Henry Schein 簽訂經銷合約，雙方攜手拓展美國體外診斷 (IVD) 市場，加上上半年營收 4.27 億元創高，激勵 ABC-KY 今 (13) 日漲逾半根停板，強攻漲停不過未鎖住。
ABC-KY 早盤以 23 元開高後，盤中急拉攻上漲停價 25.1 元，不過未鎖住，截至午盤，股價暫報 24.8 元，仍大漲逾半根停板，成交量約 800 張。
ABC-KY 指出，旗下主力產品 BioCode MDx3000 檢測系統與傳染病精準檢測方案，已獲美國 FDA 上市許可，並成功打入美國指標性實驗室，繼全美建立五大區銷售據點後，再攜手 Henry Schein 進一步深化美國市場。
ABC-KY 6 月營收表現亮眼，6 月營收 8889 萬元，月增 47.39%，年增 83.51%；累計今年前 6 月營收 4.27 億元，年增 81.12%。ABC-KY 表示，受惠人體醫療診斷與動寵物診斷兩大核心應用獲市場肯定，帶動體外診斷試劑與核心平台 (BMB) 銷售額大幅年增，推升營收表現。
展望下半年，ABC-KY 表示，針對呼吸道檢測需求，正積極升級產品規格，目標跨入檢體更龐大的超大型實驗室客群，預期今年與明年的流感旺季將顯著貢獻營收。