營收速報 - 統一證(2855)6月營收32.23億元年增率高達199.02％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為175.45億元，累計年增率334.18%。
最新價為49.65元，近5日股價下跌-2.89%，相關金融保險上漲2.54%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2292 張
- 外資買賣超：+548 張
- 投信買賣超：+1744 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|32.23億
|199%
|-27%
|26/5
|43.91億
|428%
|-1%
|26/4
|44.44億
|1002%
|3287%
|26/3
|1.31億
|-66%
|-94%
|26/2
|20.96億
|221%
|-36%
|26/1
|32.59億
|373%
|97%
統一證(2855-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為承銷有價證券 自行買賣有價證券 受託買賣有價證券。股務代理 有價證券融資融券業務 期貨業務輔助 期貨自營。其它經證期會核准之有關證券業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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