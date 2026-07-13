鉅亨網記者陳于晴 台北
6 月定期定額榜單出爐！前 20 名中，聚焦台股 ETF 共 16 檔，海外 ETF 則有 4 檔。其中，主動統一全球創新 (00988A-TW) 自 5 月首度入榜後，6 月交易戶數再大增 7066 戶，增幅高達 41%，居榜單增幅之冠。
根據投信投顧公會定期定額榜單，6 月份前段班仍由元大台灣 50(0050-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW) 等本土台股 ETF 霸榜。海外 ETF 雖僅 4 檔上榜，動能卻不容小覷，主動統一全球創新 (00988A-TW) 自今年 5 月首度躋身前 20 名後，6 月交易戶數再衝高至 24283 戶，增幅達 41%，名次躍升至第 17 名，成長速度居榜單之冠。
進一步觀察榜單中的海外股票 ETF，統一 00988A 之所以能寫下單月增幅 41% 的成績，核心關鍵在於績效表現，今年以來 00988A 績效高達 90%，遠超漲幅第二名的國泰費城半導體 (00830-TW)。
ETF 達人指出，當前不只台股火熱，美股同樣處於歷史高位區間，在面臨大盤高檔、震盪加劇的環境下，投資人更需要透過主動型經理人進行選股與動態風險管理，因而帶動主動型海外 ETF 的熱度。
統一 00988A 經理人陳意婷指出，展望 2026 下半年，全球股市可望延續多頭但走勢分化，AI 浪潮仍是核心主軸，雖然聯準會新任主席華許引發市場波動，惟現階段偏鷹言論多為口頭策略，隨通膨降溫與就業平衡，預計年底前維持利率不變。產業布局看好中上游 AI 硬體及股價尚未完全反應後續漲價動能者，包括 CPU、被動元件、功率元件、先進製程材料等與軟體供應鏈、能源基建，以及具高毛利定價權的衛星供應鏈等。
|6 月份定期定額榜單
|排名
|股票代碼
|股票名稱
|交易戶數
|今年以來績效 (%)
|1
|0050
|元大台灣 50
|1,204,776
|61.28
|2
|0056
|元大高股息
|315,509
|43.34
|3
|00878
|國泰永續高股息
|314,698
|52.88
|4
|006208
|富邦台 50
|248,060
|63.69
|5
|00981A
|主動統一台股增長
|160,569
|77.11
|6
|00919
|群益台灣精選高息
|153,110
|33.79
|7
|009816
|凱基台灣 TOP50
|85,811
|NA
|8
|0052
|富邦科技
|77,824
|63.63
|9
|00713
|元大台灣高息低波
|58,099
|19.78
|10
|00881
|國泰台灣科技龍頭
|54,227
|63.4
|11
|00646
|元大 S&P500
|44,677
|11.56
|12
|00830
|國泰費城半導體
|36,815
|55.57
|13
|00662
|富邦 NASDAQ
|35,342
|17.78
|14
|00922
|國泰台灣領袖 50
|30,602
|55.95
|15
|00692
|富邦公司治理
|27,913
|59.25
|16
|00929
|復華台灣科技優息
|27,728
|67.07
|17
|00988A
|主動統一全球創新
|24,283
|90.18
|18
|00991A
|主動復華未來 50
|22,778
|86.34
|19
|00850
|元大臺灣 ESG 永續
|22,517
|62.15
|20
|00935
|野村臺灣新科技 50
|22,156
|95.39
|資料來源：投信投顧公會、CMoney，績效資料統計至 7/9
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
下一篇