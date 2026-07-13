鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-13 12:14

6 月定期定額榜單出爐！前 20 名中，聚焦台股 ETF 共 16 檔，海外 ETF 則有 4 檔。其中，主動統一全球創新 (00988A-TW) 自 5 月首度入榜後，6 月交易戶數再大增 7066 戶，增幅高達 41%，居榜單增幅之冠。

根據投信投顧公會定期定額榜單，6 月份前段班仍由元大台灣 50(0050-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW) 等本土台股 ETF 霸榜。海外 ETF 雖僅 4 檔上榜，動能卻不容小覷，主動統一全球創新 (00988A-TW) 自今年 5 月首度躋身前 20 名後，6 月交易戶數再衝高至 24283 戶，增幅達 41%，名次躍升至第 17 名，成長速度居榜單之冠。

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進一步觀察榜單中的海外股票 ETF，統一 00988A 之所以能寫下單月增幅 41% 的成績，核心關鍵在於績效表現，今年以來 00988A 績效高達 90%，遠超漲幅第二名的國泰費城半導體 (00830-TW)。

ETF 達人指出，當前不只台股火熱，美股同樣處於歷史高位區間，在面臨大盤高檔、震盪加劇的環境下，投資人更需要透過主動型經理人進行選股與動態風險管理，因而帶動主動型海外 ETF 的熱度。

統一 00988A 經理人陳意婷指出，展望 2026 下半年，全球股市可望延續多頭但走勢分化，AI 浪潮仍是核心主軸，雖然聯準會新任主席華許引發市場波動，惟現階段偏鷹言論多為口頭策略，隨通膨降溫與就業平衡，預計年底前維持利率不變。產業布局看好中上游 AI 硬體及股價尚未完全反應後續漲價動能者，包括 CPU、被動元件、功率元件、先進製程材料等與軟體供應鏈、能源基建，以及具高毛利定價權的衛星供應鏈等。

6 月份定期定額榜單 排名 股票代碼 股票名稱 交易戶數 今年以來績效 (%) 1 0050 元大台灣 50 1,204,776 61.28 2 0056 元大高股息 315,509 43.34 3 00878 國泰永續高股息 314,698 52.88 4 006208 富邦台 50 248,060 63.69 5 00981A 主動統一台股增長 160,569 77.11 6 00919 群益台灣精選高息 153,110 33.79 7 009816 凱基台灣 TOP50 85,811 NA 8 0052 富邦科技 77,824 63.63 9 00713 元大台灣高息低波 58,099 19.78 10 00881 國泰台灣科技龍頭 54,227 63.4 11 00646 元大 S&P500 44,677 11.56 12 00830 國泰費城半導體 36,815 55.57 13 00662 富邦 NASDAQ 35,342 17.78 14 00922 國泰台灣領袖 50 30,602 55.95 15 00692 富邦公司治理 27,913 59.25 16 00929 復華台灣科技優息 27,728 67.07 17 00988A 主動統一全球創新 24,283 90.18 18 00991A 主動復華未來 50 22,778 86.34 19 00850 元大臺灣 ESG 永續 22,517 62.15 20 00935 野村臺灣新科技 50 22,156 95.39 資料來源：投信投顧公會、CMoney，績效資料統計至 7/9