巴威澆不熄熱情！櫃買中心挺在地隱形冠軍 邀聖暉、大田現身說法

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-13 11:10

台股今 (13) 日在國際股市漲勢帶動下展開補漲行情，指數開高走高，早盤強勢站回 46000 點大關，櫃買市場同樣氣勢如虹，指數震盪走高。在資本市場表現亮眼之際，櫃買中心積極推動企業健全發展，在巴威颱風逼近台灣之際赴高雄舉辦「投資人關係經營分享會」，透過標竿企業實務經驗傳承，協助中南部企業優化與投資人的溝通效能，旨在讓市場更精準看見隱形冠軍的實質價值，並藉此提升整體市場的投資吸引力。

巴威不減熱情！櫃買中心挺在地隱形冠軍 邀聖暉、大田現身說法。（圖：櫃買提供）

櫃買中心於上週五 (10 日) 在高雄漢來大飯店舉辦投資人關係經營分享會，現場吸引逾 45 家櫃買家族、近 70 位企業高階主管熱情參與，討論氣氛極為熱絡。櫃買中心董事長簡立忠在致詞時強調，台灣擁有將近 2000 家上市櫃公司，其中不乏實力雄厚的隱形冠軍，然而部分企業因經營風格相對低調，或缺乏與資本市場的有效對話，導致優異的營運成果未能反映在市場價值上，股價因而面臨被低估的挑戰。

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