巴威澆不熄熱情！櫃買中心挺在地隱形冠軍 邀聖暉、大田現身說法
鉅亨網記者張韶雯 台北
台股今 (13) 日在國際股市漲勢帶動下展開補漲行情，指數開高走高，早盤強勢站回 46000 點大關，櫃買市場同樣氣勢如虹，指數震盪走高。在資本市場表現亮眼之際，櫃買中心積極推動企業健全發展，在巴威颱風逼近台灣之際赴高雄舉辦「投資人關係經營分享會」，透過標竿企業實務經驗傳承，協助中南部企業優化與投資人的溝通效能，旨在讓市場更精準看見隱形冠軍的實質價值，並藉此提升整體市場的投資吸引力。
櫃買中心於上週五 (10 日) 在高雄漢來大飯店舉辦投資人關係經營分享會，現場吸引逾 45 家櫃買家族、近 70 位企業高階主管熱情參與，討論氣氛極為熱絡。櫃買中心董事長簡立忠在致詞時強調，台灣擁有將近 2000 家上市櫃公司，其中不乏實力雄厚的隱形冠軍，然而部分企業因經營風格相對低調，或缺乏與資本市場的有效對話，導致優異的營運成果未能反映在市場價值上，股價因而面臨被低估的挑戰。
簡立忠指出，在當前全球資本市場的激烈競爭環境下，健全的投資人關係不僅是企業與市場溝通的必要橋樑，更是傳遞企業核心價值、構建長遠互信機制的關鍵引擎。櫃買中心今年特別擴大舉辦規模，將分享會延伸至北中南三地，期盼藉由標竿企業與專業機構的實務視角，協助中南部企業掌握與機構投資人溝通的精髓，進一步加速與國際資金的接軌，讓企業的實質營運能力被全球市場看見。
本次分享會內容紮實，由黑石財經執行長溫建勳從專業機構投資人的角度切入，深入剖析法人在評估企業價值時，對於資訊透明度的核心標準，引導企業精準對齊市場需求。此外，聖暉 (5536-TW) 發言人梁鈞幃亦現身說法，分享聖暉如何建立高效的投資人關係溝通機制，進而獲得外資長期資金的青睞與支持，成為現場企業取經的重點。
為協助企業跟上資本市場的規範更新，櫃買中心副組長陳巧芝也在會中詳盡解析 114 年底發布的新版提升企業價值計畫揭露指引，協助企業精準編製年度報告。最後，由南部在地企業大田 (8924-TW) 發言人鍾政義分享編製計畫的實戰經驗，講述如何將企業競爭優勢、營業策略與未來發展藍圖完整傳遞給投資人，有效提升上櫃公司的資訊揭露品質。此次活動不僅提供企業與投資人雙向交流的平台，更透過實務案例的分享，全面提升櫃買家族的市場溝通效能，獲得與會企業的一致好評。
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