鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-13 10:28

泰國首都曼谷一間酒吧週一（13 日）凌晨發生嚴重火警，火勢迅速蔓延，造成至少 27 人罹難、逾 60 人送醫治療。泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）親赴現場證實傷亡人數，並表示起火原因仍在調查中。

曼谷酒吧惡火奪27命，多人逃進廁所不幸身亡。(圖：REUTERS/TPG)

根據《BBC》報導，消防人員於當地時間週一凌晨過後不久獲報趕抵現場，發現許多顧客倉皇從烈焰吞噬的酒吧正門逃出。

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網路社群平台 X 上流傳的影片顯示，火舌自酒吧內猛烈竄出，逃生民眾有人尖叫、有人跌倒，甚至有至少兩人身上著火。

據當地媒體報導，罹難者中包含 9 名男性與 18 名女性，另有多人仍下落不明。消防隊雖在約 30 分鐘內控制住火勢，但為時已晚，傷亡已然造成。

阿努廷在現場向媒體轉述了一名事發時正在表演的樂手說法。這名樂手告訴阿努廷，火苗最初起於電源開關處，隨後情況急轉直下，「他說起火點是斷路開關，之後事情發生得非常快，出現爆裂聲，所有人都試圖逃離濃煙與火焰。」

阿努廷進一步指出，許多罹難者未能及時逃出，是因為他們往建築物後方逃跑，試圖躲進廁所閃避濃煙與火勢，而消防人員也正是在廁所內發現最多具遺體。

這間發生火警的酒吧當地稱為「Rong Beer Na Lat Phrao」，位於曼谷恰圖恰區（Chatuchak），是當地一家頗受歡迎的餐廳和娛樂場所。

火勢撲滅後現場畫面觸目驚心，多具屍袋整齊排列於酒吧外，警方並在周邊拉起大範圍封鎖線。酒吧內部家具、牆面與天花板已全數焦黑，部分天花板甚至剝落崩塌。

曼谷市長 Chatchart Sittipunt 也到場視察，並指出酒吧內部易燃裝潢是導致火勢迅速延燒的原因之一。

他向當地媒體表示：「初步且令人心痛的消息顯示，現場設置販售糖果與其他商品的攤位，阻擋了逃生出口動線。不過此事仍須由鑑識人員進行完整、正式的調查後才能確認。」